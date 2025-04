TikTok nieustannie błogosławi nas nowymi trikami. Wyobraźnia użytkowników nie ma granic i każdego dnia prezentują nam kolejną innowacyjną sztuczkę, która ma udoskonalić nasz makijaż, fryzurę i manicure. Znajdziemy tam między innymi: pomysłowe sposoby nakładania podkładu (np. podkład w wodzie), przepisy na pomadki do ust, nowe metody aplikacji różu do policzków (douyin, sunburnt blush) oraz wskazówki, jak zrobić perfekcyjną kreskę eyelinerem.

Najnowszym trendem krążącym po TikToku, który oczarował wszystkie miłośniczki makijażu jest #antimascara. Hasztag ma miliony wyświetleń, a liczba wideo z inspiracjami rośnie w ekspresowym tempie. Wbrew temu, co sugeruje nazwa, trend #antimascara nie polega na bojkotowaniu tuszu do rzęs, a na wykorzystaniu go inaczej, niż w tradycyjnej formie. Okazuje się, że ten podstawowy produkt, który każda z nas ma w swojej kosmetyczce, świetnie sprawdzi się również jako cień do powiek lub eyeliner.

Trend #antimascara zapoczątkowała kanadyjska artystka @divinemuse wrzucając do sieci kilkunastosekundowe samouczki, na których pokazuje kilka pomysłów na stworzenie unikalnego, futurystycznego makijażu. Zobaczcie:

Tysiące dziewczyn przyjęło trend #antimascara z otwartymi ramionami. Codziennie na TikToku pojawiają się nowe filmy z pomysłami na makijaż, wykonany w taki niekonwencjonalny sposób. Dużą popularnością cieszy się szczególnie ten stworzony przez jedną z najpopularniejszych beauty influencerek na platformie @lenkakul. Lenka zamiast odważnego make-upu, różdżką czarnego tuszu wyczarowała uwodzicielski, zalotny wygląd w stylu „siren eyes”:

