Wieczorowy look musi być efektowny, pamiętaj jednak o tym by zachować umiar. Powtarzam to jak mantrę: postaw na jeden mocny akcent. Bardzo modne w tym sezonie metaliczne kolory, lubią towarzystwo delikatnie opalonej skóry i neutralnych ust.

Makijaż Kasi rozpoczęłam od nałożenia podkładu MiracleTouch, a kości policzkowe podkreśliłam różem Creme Puff Blush w odcieniu AlluringRose. Jego mozaikowa struktura łączy morelowy odcień różu z brązem i nadaje twarzy zdrowy, lekko opalony wygląd. Wypiekana formuła pozwala z umiarem dozować natężenie koloru.

W makijażu wieczorowym liczy się trwałość. Jako bazę na powieki zastosowałam cień ExcessShimmer w odcieniu LightCopper, a następnie palcem wklepałam czarny cień Wild Shadow Pot w kolorze Ferocious Black. Taka aplikacja zapobiegnie osypywaniu się cienia, a połączenie tych dwóch produktów da mocny, trochę tajemniczy efekt. Czarną kredką Liquid EffectPencil w kolorze Black Fire zaznaczyłam jeszcze linię górnych rzęs, dla uzyskania większej głębi.

Linię wodną postanowiłam podkreślić niezwykle trwałym linerem ExcessIntensity w kolorze Gold. Odcień starego złota pięknie wydobył kolor tęczówki Kasi. Na koniec wytuszowałam rzęsy czarną maskarą 2000 Calorie.

Makijaż ust przy tak mocno podkreślonym oku powinien pozostać dyskretny. Wybrałam pomadkę ColourElixir, BurntCaramel. Jej neutralny odcień idealnie współgra z resztą makijażu.

Tutorial i więcej zdjęć znajdzesz na oficjalnym fanpage'u Max Factor i blogu Jestem Kasia.

Lista produktów:

Creme Puff Powder, Translucent 44,99 zł Colour Elixir Lipstick, Burnt Caramel, 39,99 zł Creme Puff Blush, Alluring Rose, 44,99 zł Excess Longwear Eyeliner, Gold, 51,99 zł Liquid Effect Pencil, Black Fire, 31,99 zł 2000 Calorie Mascara, 29,99 zł Miracle Touch Liquid Illusion Foundation, 62,99 zł Wild Shadow Pots, Ferocious Black, 29,99zł Excess Shimmer Eyeshadow, Light Copper, 44,99 zł