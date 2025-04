Dzięki kreatywnej społeczności TikToka poznałyśmy mnóstwo ciekawych wskazówek i trików, szczególnie jeśli chodzi o róż do policzków. Okazuje się, że to prawdziwy święty Graal — czyni cuda z naszym wyglądem, a sposobów nakładania jest o wiele więcej, niż tylko na jabłuszka na polikach.

Na platformie, pod hasztagiem #blushhack znajdziemy tysiące samouczków. Do tej pory TikTokerki objawiły nam m.in. technikę #sunburntblush - aplikację różu w kształcie litery W, dzięki czemu uzyskamy uroczy rumieniec, jak po całym dniu spędzonym na leżaku przy basenie, technikę #douyin zapewniającą młodzieńczy i promienny look oraz pokazały, że róż wymieszany z korektorem, to świetny sposób na zamaskowanie cieni pod oczami.

Kolejnym trikiem, który warto poznać i który warto dodać do swojego folderu „ulubionych” jest #glowyblush, czyli patent na lśniący rumieniec. Świetnie sprawdzi się nie tylko w makijażu wieczorowym, ale też na co dzień, kiedy chcemy dodać skórze blasku i świeżości.

#glowyblush — jak zrobić lśniący rumieniec na policzkach?

Aby uzyskać połyskujący rumieniec potrzebny ci będzie róż i rozświetlacz w płynie. Supergwiazdami na TikToku są produkty od Rare Beauty, dostępne w drogeriach Sephora - płynny róż Soft Pinch Liquid Blush oraz płynny rozświetlacz Positive Light Liquid Luminizer.

Jak to zrobić? Technika jest prosta. Postaw po dwie kropki różu na szczytach kości policzkowych, pozostawiając niewielką odległość, a następnie dodaj trzy kropki rozświetlacza. Wymieszaj wszystko dokładnie pędzlem i gotowe. Efekt to naturalny, świetlisty rumieniec.

Wskazówka: aby produkty nie rozmazywały się, przed zrobieniem stempli wytrzyj nadmiar produktu z aplikatorów.

Płynny róż Soft Pinch Liquid Blush, Rare Beauty (sephora.pl), cena: 109 zł / materiały prasowe

Rozświetlacz w płynie Positive Light Liquid Luminizer, Rare Beauty (sephora.pl), cena: 129 zł / materiały prasowe

