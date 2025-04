Każdego dnia pojawia się nowy beauty trend, który przejmuje Internet. Ostatnio pisałyśmy m.in. o ustach w stylu "gym lips", tęczowym makijażu „rainbow under eye” i malowaniu twarzy czerwoną szminką. Teraz czas na kolejny. Mowa o trendzie w pielęgnacji skóry tzw. glazed skin, który spopularyzowała królowa minimalistycznego make-up'u — Hailey Bieber.

Reklama

Wszystko zaczęło się od zdjęcia na Instagramie z podpisem: „Przeszklona skóra przez cały 2022 rok. Powiedz przyjacielowi”. A skoro trend wyszedł od samej supermodelki, łatwo zgadnąć, co dzieje się później - lśniąca, krystaliczna skóra jest na liście życzeń wszystkich dziewczyn. Okazuje się, że osiągnięcie takiego efektu wcale nie jest takie trudne, a wszystkie niezbędne kosmetyki masz już na swojej półce w łazience.

Jak osiągnąć efekt „glazed skin”?

Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o stosowanie takich produktów, które pozostawiają skórę gładką, miękką, błyszczącą i mocno nawilżoną. Blask ma bić od wewnątrz, dlatego podstawą jest tutaj intensywna pielęgnacja.

Czysty makijaż, czyli „clean makeup” to hit na TikToku. Jak wygląda modny makijaż na wiosnę 2022?

Na swoim kanale na Youtube, Hailey zdradziła wszystkim swoją codzienną, wieczorną rutynę. Zdaniem supermodelki kluczem do uzyskania krystalicznej cery jest podwójne oczyszczanie. Modelka najpierw usuwa zanieczyszczenia i makijaż za pomocą olejku do demakijażu, a następnie, dodatkowo myje twarz żelem. Kolejnym krokiem jest nałożenie na jeszcze wilgotną skórę serum z kwasem hialuronowym lub witaminą C, później kremu głęboko nawilżającego oraz kremu pod oczy. Nie zapomina też o olejkach do twarzy, które wmasowuje w najbardziej przesuszone miejsca.

Oprócz pielęgnacji, niezwykle ważne są też składniki. W uzyskaniu świetlistej skóry przypominającej apetyczny deser, pomocne będą kosmetyki z witaminą C, witaminą E, kwasem hialuronowym i ceramidami. Oto kilka produktów, które ci w tym pomogą:

fot. Żel oczyszczający La Roche-Posay Effaclar, cena: ok. 55 zł; Oczyszczający żel do mycia CeraVe, cena: ok. 52 zł; Serum nawilżające kwas hialuronowy 2% + B5 The Ordinary, cena: 39 zł; Serum dwufazowe KOI Cosmetics, cena: 129 zł; Serum do twarzy z witaminą C Sesderma C-Vit, cena: ok. 220 zł; Krem do twarzy Iwostin Hydro Sensitia Prebio, cena: ok. 53 zł; Olejek do demakijażu Nuxe Very Rose, cena: ok. 95 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Ten krem pod oczy z TikToka „wyprasuje” twoje zmarszczki w 5 minut. Kupisz go też w Polsce

Wazelina na rzęsy - trik na grube i podkręcone włoski