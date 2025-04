Nic nas tak nie cieszy w makijażowych trendach, jak powrót do naturalności i lekkości. Najnowsza tendencja w stylizacji brwi nawiązuje do bardzo modnego efektu mokrej, niemal szklistej cery tzw. glass skin i jest odwrotem od idealnie wystudiowanego i odrysowanego jak od linijki łuku brwiowego. Nareszcie!

Reklama

Jak wyglądają glass brows?

Autorką trendu jest Gucci Westman, amerykańska makijażystka, która taką stylizację brwi zaprezentowała na pokazie wiosenno-letniej kolekcji Brock Collection na nowojorskim tygodniu mody.

Wizażystka podkreśliła brwi modelek grafitową kreską, a stylizację wykończyła... błyszczącą, nawilżającą pomadką. Brwi stały się pełne, uwydatnione i błyszczące, a cały makijaż świeży i niesamowicie naturalny.

Westman makijaż wykończyła delikatnym rozświetlaczem w sztyfcie, którym podkreśliła kości policzkowe, łuk brwiowy, nos i łuk kupidyna. Policzki musnęła różem a usta pomadką podkreślającą naturalny kolor warg. Czujemy, że to będzie nasz ulubiony look na sezon wiosna-lato 2020!

Pamiętaj, aby taki look prezentował się tak jak na pokazie, łuki brwiowe powinny być pięknie wypielęgnowane i dopasowane do kształtu twarzy. Podkreślenie włosków pomadką sprawdzi się tylko wtedy, jeśli nie wyskubałaś brwi za mocno. Twoim brwiom daleko do ideału? Nie martw się - wszystko jest do zrobienia.

Jeśli masz zbyt rzadkie brwi, sięgnij po specjalne odżywki i olejki, które przyśpieszają wzrost włosków i je zagęszczają. A jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie ich sama wyregulować, nie bój się i idź do kosmetyczki. Minie kilka tygodni i twoje brwi odzyskają wymarzony kształt.

Reklama

Więcej o stylizacji brwi:

Jak poprawnie wyregulować brwi?

Jak dobrać brwi do kształtu twarzy?