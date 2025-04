Jak nakładać rozświetlacz, aby skóra wyglądała promiennie i świeżo? Najlepiej podkreślać nim najbardziej wystające części twarzy, czyli policzki, nos i łuki brwiowe. Rozświetlacz w mig dodaje skórze blasku, podkreśla rysy twarz i odejmuje lat. Kto raz go spróbował, już nigdy nie będzie chciał z niego zrezygnować.

Rozświetlacz to jeden z trzech kosmetyków kolorowych, których używamy do konturowania twarzy, ale z powodzeniem może być też stosowany samodzielnie.

Aplikację rozświetlacza zacząć należy od odpowiedniego przygotowania skóry twarzy. Nałóż na nią serum i/lub krem nawilżający a następnie podkład lub krem BB.

Pamiętaj, że rozświetlacz zarezerwowany jest dla tych kobiet, które nie mają większych problemów z cerą. Perłowy blask bardzo podkreśla niedoskonałości.

Rozświetlacz nakładaj na najbardziej wystające części twarzy, pędzlem, palcami lub gąbeczką do makijażu.

Czym nakładać rozświetlacz? Wszystko zależy od jego formuły:

rozświetlacz w kamieniu (prasowany) aplikuj pędzlem albo tym w kształcie wachlarza albo tym lekko zaokrąglonym, o miękkim włosiu,

(prasowany) aplikuj pędzlem albo tym w kształcie wachlarza albo tym lekko zaokrąglonym, o miękkim włosiu, rozświetlacz w kremie lub płynie nakładaj opuszkami palców lub gąbeczką do makijażu, delikatnie wklepując go w skórę,

nakładaj opuszkami palców lub gąbeczką do makijażu, delikatnie wklepując go w skórę, rozświetlacz sypki nakładaj szerokim pędzlem lekko „omiatając" nim skórę (to jedna z trudniejszych formuł i lepiej sprawdza się do ciała i większych powierzchni skóry, niż do punktowego rozświetlania).

fot. Gdzie nakładać rozświetlacz/Adobe Stock, Friends Stock

Mimo, że rozświetlacza używa się głównie do podkreślenia kości policzkowych, to istnieje jeszcze kilka strategicznych miejsc, na które warto go nakładać, by uzyskać efekt zdrowej, wypoczętej skóry.

Policzki

Rozświetlacz nałóż wzdłuż, już po nałożeniu bronzera (jeśli używasz) na najbardziej wystającą część policzków.

Łuk brwiowy

Nałóż go również tuż pod łukiem brwiowym, ale tylko przy zewnętrznym kąciku oka, po wcześniejszym wyrysowaniu idealnego kształtu brwi.

Łuk kupidyna

Łuk kupidyna czyli owalne lub trójkątne wcięcie w górnej wardze podkreślone rozświetlaczem sprawia, że usta stają się optycznie pełniejsze.

Czubek nosa



Muśnij nim nos - sam koniuszek albo nałóż na całą długość. Twarz w mig stanie się rozświetlona, młodsza, piękniejsza!

Najpierw musisz zdecydować się na formułę - w płynie, sypką lub w kamieniu. Jeśli większość twoich kosmetyków do makijażu jest kremowa, taki też powinien być rozświetlacz. I odwrotnie - ten w kamieniu polubi się z kosmetykami sypkimi lub prasowanymi.

Formuły produktów powinny się zgadzać, unikniesz dzięki temu nieestetycznych plam, zacieków czy warzenia się makijażu.

Teraz czas na wybór koloru. W tym wypadku postępuj dokładnie tak, jak przy wyborze różu do policzków - podziel je na ciepłe i zimne.

Jeśli masz ciepły typ urody, wybieraj te perłowe, koralowe, lekko różowe czy brązowe,

jeśli masz zimny typ urody, postaw na mroźne biele, fiolety, a nawet te z domieszką błękitu.

