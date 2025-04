Każda z nas chciałaby robić wszystko trochę szybciej, żeby zaoszczędzić czas na inne przyjemności. Szczególnie jeśli chodzi o makijaż czy codzienną pielęgnację. Specjalnie dla was przygotowałyśmy 6 super gadżetów, które nie tylko ułatwią makijaż, ale również go przyśpieszą.

Co znajdziecie w naszym zestawieniu? Przede wszystkim szczoteczkę do mycia pędzli - niestety większość z nas nie czyści pędzli regularnie, a powinna! To tak jakbyś nie wymieniała ręcznika do mycia twarzy, albo spała wiecznie w tej samej pościeli... Do szczoteczki dołączamy specjalny spray do mycia - nie trzeba go spłukiwać. Oprócz tego w naszym przeglądzie pojawia się rewelacyjny przyrząd do nakładania makijażu, aplikator do zakładania sztucznych rzęs oraz rozkładany pędzel kabuki. Zajrzyjcie do naszej galerii!

