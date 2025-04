Wszystkie kochamy gadżety, które są w stanie usprawnić, ułatwić i przyśpieszyć nasz codzienny makijaż. Na rynku cały czas pojawiają się nowości - niektóre okazują się bublem, inne strzałem w 10. Spośród najnowszych produktów wybrałyśmy 5, które zrewolucjonizują czas spędzany przed lustrem.

To co najbardziej nas zaskoczyło, to szminka, która reaguje na ph skóry ust i nadaje im idealny odcień różu. WOW! Aby kolor się dłużej utrzymywał możemy, przed nałożeniem szminki, pomalować usta transparentną kredką. Do lekko różowej szminki pasować będzie kreska na górnej powiece. Ale jak ją narysować, aby była idealnie równa? Sephora właśnie wprowadziła magiczny eyeliner, którego końcówkę zakłada się na... palec. To ma ułatwić "prowadzenie" pędzelka i tym samym namalowanie perfekcyjnej kreski. To co możemy jeszcze polecić to dwustronny sztyft do konturowania twarzy - łatwy i wygodny w obsłudze, nawet dla początkujących. Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej innowacyjnych gadżetów do makijażu!

