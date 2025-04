Kosmetyczne marki co rusz prześcigają się w tworzeniu coraz to bardziej wymyślnych gadżetów do makijażu. Czas weryfikuje jednak to, które rzeczywiście się nam przydają i ułatwiają codzienną pielęgnację, a które służą tylko do nabijania nas w butelkę.

Reklama

6 nawyków, które musisz zmienić jeśli chcesz mieć piękną cerę

Rok 2016 to kilka kosmetycznych odkryć, które nie miały jeszcze szansy na dłużej się u nas zadomowić. Zacznijmy od kultowej marki Beauty Blender, która wypuściła aż dwie nowości. Jedna z nich służy do namalowania idealnej kreski na górnej powiece, a druga to unowocześniona wersja kultowej gąbeczki, która jest nie tylko hypoalergiczna, ale także można nakładać nią nawilżający krem, serum i krem BB.

Zostańmy jeszcze na chwilę przy makijażu twarzy - kojarzycie Silisponge? Ta silikonowa gąbka podbiła cały Instagram! Razem ze szczoteczką do nakładania podkładu to największe odkrycia 2016 roku. Makijaż, który wykonacie przy pomocy tych magicznych gadżetów zmyjecie małą nakładką na palec od marki Glov, którą wystarczy zwilżyć wodą. Zajrzyjcie do naszej galerii i zapoznajcie się ze wszystkimi nowościami!

Tak będzie pachniał rok 2017 - lista najmodniejszych zapachów

Reklama