Gąbka do makijażu to jeden z tych gadżetów, który znajdziemy u każdej makijażystki. Różnią się od siebie wielkością, kształtem (jajeczko, trójkąt, kanciasty diament), miękkością, strukturą i kolorem (ale to akurat jest bez znaczenia). Nadają się do aplikacji korektorów, podkładów, rozświetlaczy i pudru. Tylko czy faktycznie są lepsze od naszych palców?

Reklama

Czy warto sięgnąć po gąbkę do makijażu?

Tak. Chociażby po to, żeby wiedzieć, czy się z nią polubisz. Może się okazać, że będzie to strzał w 10 i już nigdy z niej nie zrezygnujesz. Ale nie zdziwi nas, jeśli stwierdzisz, że do nakładania podkładu najlepsze są... palce.

Musisz wiedzieć, że gąbka daje nieco inne wykończenie makijażu - bardziej świetliste i świeże. Ma jednak jedną wadę - pochłania o wiele więcej produktu, niż gdybyś malowała się dłońmi.

Gąbeczki lubią się właściwie ze wszystkimi produktami do makijażu. Jeśli zmoczysz ją wodą możesz nakładać nią podkłady, korektory, rozświetlacze i róże o kremowych konsystencjach, a jeśli pozostawisz suchą, sprawdzi się jako aplikator prasowanych pudrów.

Jak wybrać tę idealną? Dobra gąbeczka powinna mieć widoczne pory, być sprężysta i łatwa do wyginania. Naszym zdaniem najwygodniejsze mają kształt trójkąta z ostrymi końcami, dzięki którym łatwo aplikuje się podkład przy nosie i pod oczami.

Rodzaje gąbek do makijażu

Najbardziej znaną, już niemal kultową, jest Beauty Blender. Faktycznie, to jedna z najlepszych na rynku, ale niestety jest bardzo droga. Trzeba za nią zapłacić około 70 złotych w zależności od rodzaju.

Podstawowe gąbki do makijażu dostępne są w popularnych drogeriach. Jedną z naszych ulubionych jest gąbka marki For Your Beauty - kupisz ją w zestawie (6 sztuk) za grosze.

Gąbki do makijażu mają również w ofercie marki, które zajmują się wyłącznie akcesoriami do makijażu np. Blend it czy Donegal. Zerknij do naszej galerii, w której znajdziesz (naszym zdaniem) 7 najlepszych gąbek do makijażu.

fot. Adobe Stock

Jak nakładać podkład gąbką do makijażu?

Technika nakładania kosmetyków do makijażu gąbeczką nie jest trudna, ale wymaga nieco wprawy.

Namocz gąbkę w wodzie - po namoczeniu zwiększy swoją objętość, dzięki czemu jeszcze wygodniej się nią pracuje.

Odciśnij jej nadmiar najlepiej w papierowy ręcznik.

Nałóż odrobinę podkładu bezpośrednio na gąbkę albo na wierzch dłoni (i zamocz w nim gąbeczkę).

Aplikuj podkład ruchem stemplującym (nigdy wcierającym!), wklepując produkt w skórę.

Po każdym użyciu umyj gąbkę mydłem albo szamponem i odłóż do wyschnięcia.

Uwaga: szersza część gąbeczki służy do nakładania podkładu na większą powierzchnię twarzy, wąską końcówką nakładamy podkład przy skrzydełkach nosa lub korektor w okolice oczu.

Nasz trik: to, w jakiej wodzie namoczysz gąbkę ma ogromne znaczenie - w ciepłe dni używaj chłodnej wody, a w zimne dni ciepłej - chłodna woda sprawi, że skóra będzie wyglądała bardzo świeżo, a ciepła ułatwi nakładanie podkładów o cięższej, „zimowej" konsystencji.

Reklama

Więcej o gadżetach do makijażu:

Szczotka do podkładu - jak się sprawdza?

A co powiesz na przeźroczystą gąbkę do makijażu?