Beauty Blender to ulubiony gadżet wszystkich miłośniczek makijażu. Ten innowacyjny produkt został zaprojektowany przez Rea Ann Silva, topową hollywoodzką makijażystkę, której przyświecał jeden cel - absolutnie perfekcyjna i jedwabista cera pokryta podkładem w tak naturalny sposób, że aż niedostrzegalny dla oka kamery.

W czym tkwi jego fenomen? Unikalny, eliptyczny kształt i opracowany na wyłączność materiał, wykorzystany tylko w oryginalnym produkcie umożliwia stworzenie nieskazitelnego makijażu bez smug. Gąbka daje efekt makijażu wykonywanego metodą airbrush, pozostawiając cerę perfekcyjnie wygładzoną i równomiernie pokrytą podkładem.

Beauty Blender - cechy

Gąbka do makijażu nie zawiera lateksu, jest hipoalergiczna i bezzapachowa, a ponadto wielokrotnego użytku - przy codziennym stosowaniu i odpowiedniej pielęgnacji, można korzystać z niej nawet 6 miesięcy.

Jak to działa?

Beauty Blender posiada strukturę plastra miodu (otwartych porów), która wypełnia się małą ilością wody po zamoczeniu. Gąbka dwukrotnie zwiększa swoją objętość (po wyschnięciu wraca do pierwotnego kształtu) przez co staje się jeszcze bardziej elastyczna, puchata i aksamitna w dotyku, przez co nakładane kosmetyki utrzymują się na jej powierzchni i nie są przez nią pochłaniane (gwarantuje to mniejsze zużycie produktu).

Może być wykorzystana do aplikacji podkładu, kremu BB i korektora o wszystkich konsystencjach - w płynie, w musie, kompakcie oraz do produktów mineralnych.

Beauty Blender - jak go używać?

Namocz - odciśnij - stempluj: tak brzmi złota zasada używania Beauty Blendera. Podkład nałóż na nadgarstek, zamocz w nim Beauty Blender i metodą punktową rozprowadź na twarzy. Dopiero później całość delikatnie rozetrzyj i wklepuj. ​

Możesz mieć pewność, że tak nałożony podkład doskonale stopi się ze skórą, nie powstaną żadne zacieki ani smugi, a widoczność zmarszczek i przebarwień zostanie znacznie zredukowana. Makijaż nałożony na mokro będzie niezwykle świeży i rozświetlony!

Ważne! Gąbkę, podobnie jak pędzle do makijażu, należy regularnie myć (najlepiej po każdym użyciu). Możesz do tego wykorzystać blendercleanser - specjalnie stworzony do tego środek o właściwościach pielęgnujących tworzywo, z którego wykonana jest gąbeczka albo żelu do twarzy, którego używasz na co dzień.

Beauty Blender - cena

Beauty Blender kosztuje 72 złote - bez względu na wersję kolorystyczną (najpopularniejszy jest ten różowy). Droższe są te ze stojaczkiem (99 złotych), który służy do wysychania produktu.

Fakt, to sporo jak za kawałek gąbki do makijażu, jednak do tej pory nie udało nam się znaleźć tańszego zamiennika (oczywiście zamiennika tej samej jakości i spełniającego powyższe wytyczne). Mimo, że różne marki kosmetyczne wprowadzają na rynek produkty łudząco podobne do Beauty Blendera, to żaden nie daje tak fantastycznych efektów.

