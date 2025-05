Fusy z kawy działają nie tylko na szorstkie pięty. Zastosuj je w ten sposób, a zyskasz cerę gładką jak płatki róż

Maseczka do twarzy z fusów kawy to jeden z najprostszych i najbardziej naturalnych sposobów na poprawę wyglądu skóry. Choć fusy kawowe zwykle trafiają do kosza lub do kompostownika, możesz śmiało wykorzystać je także do pielęgnacji twarzy. Dzięki domowej maseczce cera staje się gładka, promienna i wyraźnie odżywiona.