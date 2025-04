Fiolet na dobre wkracza do makijażowych trendów! Wiosną i latem nosiłyśmy go w pastelowej wersji - jesienią zamieńcie słodkie, wrzosowe i fiołkowe odcienie na coś bardziej wyrafinowanego i szlachetnego. Idealnie sprawdzą się wszelkie śliwkowe i jagodowe odcienie oraz oberżyna.



Fioletowe odcienie - dla kogo?

Fiolet ma to do siebie, że pasuje niemal każdemu. Kluczem do sukcesu jest znalezienie odpowiedniego odcienia. Jeśli masz bardzo jasną karnację i jasne włosy unikaj pastelowych, mdłych cieni, ale śmiało korzystaj z śliwkowych szminek. Jeśli masz skórę w ciepłym, brzoskwiniowym odcieniu postaw na jagodową kreskę na górnej powiece. Zajrzyjcie do naszej galerii pełnej ślicznych, fioletowych kosmetyków!



W naszej galerii znajdziecie przegląd fioletowych kosmetyków: