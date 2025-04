W makijażu nie ma chyba ważniejszej umiejętności do opanowania niż rysowanie precyzyjnej kreski na powiece. Uczymy się jej, odkąd tylko zaczynamy przygodę z malowaniem. Ma niesamowitą moc — z miejsca zamienia nasz codzienny, zwykły look w wieczorowy, pełen seksapilu lub drapieżny. Wszystko zależy od jej grubości, długości i wypełnienia.

Jeśli udało ci się opanować rysowanie skrzydła do perfekcji — świetnie — gdy jednak odpuściłaś, ponieważ nigdy nie wychodziła taka, jak powinna, daj sobie jeszcze jedną szansą i wypróbuj rewolucyjny, dość nietypowy trik „finger eyeliner” z Tikoka. Nie potrzebujesz żadnych szablonów, specjalnych akcesoriów i konkretnych kosmetyków.

Sztuczką podzieliła się z TikTokerka BeX @bexcxmpbell. Film zdobył ponad 5,3 miliona wyświetleń i został udostępniony tysiące razy.

Jak zrobić idealną jaskółkę na oku? Wypróbuj trik z TikToka z taśmą klejącą

„Finger eyeliner” — jak zrobić jaskółkę opuszkiem palca?

Trik jest prosty, a wszystko, co jest ci potrzebne to miękka kredka w dowolnym kolorze. Bex użyła brązowej. Przyłożyła palec wskazujący do kącika pod kątem, aby określić, gdzie jest nacisk, narysowała w tym miejscu kropkę, a następnie przeciągnęła kolorem, robiąc miękkie skrzydło. I to wszystko! Zobaczcie:

Czy trik „finger eyeliner” działa? Zdania są podzielone. Wiele dziewczyn określa go jako bezbłędny, wręcz zmieniający życie, ale nie brakuje też osób, u których niestety nie zadziałał. Potwierdzają, że nie sprawdzi się przy opadającej powiece.

Gdy jesteś w tej drugiej grupie — sprawdziłaś i nie osiągnęłaś idealnej kreski — Bex ma inne, genialne rozwiązanie. Narysuj kropkę w kąciku oka, a następnie koniuszkiem palca wyciągnij ją do góry.

Podobny patent ma Roni @roni4444ka. TikTokerka, aby uzyskać bardziej przydymiony efekt, narysowała kreski na górnej i na dolnej powiece, a następnie roztarła końcówkę do góry.

