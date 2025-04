Azteckie wzory, dżins i soczyste kolory - to wszystko kojarzy nam się z festiwalowym lookiem. Okazuje się, że nie tylko ubrania i dodatki mogą być inspirowane muzycznymi festiwalami. Znalazłyśmy dla Wam kilkanaście propozycji z najnowszych kolekcji kosmetycznych marek, o których nie może zapomnieć żadna zapalona, kochająca kosmetyki, festiwalowiczka!

Festiwalowy look kojarzy nam się ze świetlistą cerą, kolorową kreską na oku albo ustami w soczystym odcieniu. W naszym przeglądzie znajdziecie eyelinery, gadżety i lakiery do paznokci (jest wśród nich nawet ten, który daje efekt jeansu!), róże do policzków i wakacyjnie pachnące perfumy. Gotowe na nadejście muzycznych festiwali?

W galerii znajdziecie kosmetyki do stworzenia festiwalowego looku: