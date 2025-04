Wygląda na to, że mimo usilnych starań wizażystów i gwiazd (m.in. Belli Hadid i Nicoli Peltz), próbujących nas przekonać do ultracienkich brwi w stylu lat 90, niewiele z nas jest gotowych, przyjąć ten trend u siebie. Taka estetyka, jak widać, świetnie zadziałała na wybiegach, ale nie sprawdziła się w życiu codziennym. Wiele z nas wie doskonale, że każdy włosek w łuku jest na wagę złota i jeden źle wyrwany, potrafi całkowicie zmienić nasz wygląd, dlatego wyrwanie połowy, zwłaszcza kiedy mamy grubsze brwi, w imię trendu, to zdecydowanie za dużo.

Reklama

Już dawno odeszłyśmy też od brwi à la Kylie Jenner — perfekcyjne wystylizowanych i wycieniowanych. Teraz pozostawiamy je takie, jakie są i dopieszczamy jedynie kosmetykami do stylizacji. Dowodem na to, jest najnowszy trend TikToka „feather brows”, czyli brwi wyglądających jak pióra — naturalnych, pierzastych, perfekcyjnie wyszczotkowanych do góry, wygładzonych i lśniących. Taki wygląd był już popularny jakiś czas temu, ale jak widać, dziewczyny postanowiły go reaktywować. Na TikToku znajdziemy mnóstwo samouczków, jak osiągnąć taki lekki efekt.

Zobaczcie, jak szybko je uzyskać:

„Feather brows” — jak uzyskać taki puszysty wygląd?

To, ilu kosmetyków będziesz potrzebować, zależy od grubości twojego łuku brwiowego. Jeśli masz dość gęsty, wystarczy ci jedynie żel utrwalający i szczoteczka. Gdy w brwiach są ubytki, dodaj jeszcze do zestawu cienki ołówek do brwi, którym zamaskujesz braki.

Najprostszym sposobem na osiągnięcie pierzastych brwi tzw. „feather brows”, jest nałożenie żelu utrwalającego do brwi (np. kultowego 24 hr Brow Setter od BENEFIT COSMETICS) lub mydełka, odczekanie ok. 30 sekund, a następnie dokładne wyszczotkowanie ich do góry. Możesz też od razu głaskać je w górę, wiele zależy od mocy produktu, którego używasz. Aby uzyskać bardziej „wypolerowaną” brew, możesz dodatkowo wygładzić ją szpatułką lub palcem. Jeśli widzisz luki, domaluj włoski pędzelkiem.

Nie musisz mieć też idealnie wydepilowanego łuku — im bardziej naturalny, tym lepszy będzie efekt.

Reklama

Czytaj także:

Jak malować rzęsy, żeby były długie i podkręcone? Dwie nowe metody z TikToka, które zapewniają spektakularny efekt

Makijaż „I'm cold” to nowa obsesja dziewczyn na TikToku. Jak wygląda?