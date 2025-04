Użytkownicy TikToka nie przestają zaskakiwać i co chwila częstują nas nowym, makijażowym trikiem. Tym razem chodzi o brwi, a gwiazdą w nim jest samoopalacz. Okazuje się, że ten kosmetyk ma wiele talentów — nie tylko nadaje skórze piękny, złocisty odcień i pięknie modeluje usta (czytaj: Samoopalacz jako konturówka do ust), ale też świetnie sprawdzi się jako farbka do brwi. Dzięki opaleniźnie w tubce będą bardziej wyraziste, pełniejsze, a wszystkie ubytki w łuku mniej widoczne.

Reklama

Sztuczką podzieliła się z nami Rachel Rigler @rachelrigler. Udostępniony przez nią samouczek ma 236 tysięcy wyświetleń i ponad 15 tysięcy polubień. Rachel pokazuje w nim swoje brwi przed i po oraz krok po kroku, jak to zrobić. Cały proces zajmuje tylko chwilę. Wiele dziewczyn pod postem przyznaje, że robią tak od dawna i ten sposób naprawdę działa. Zobaczcie, jak zafarbować brwi samoopalaczem:

Jak zafarbować brwi samoopalaczem?

Aby przetestować trik na sobie, przygotuj: samoopalacz w piance lub w kremie, cienki pędzelek, waciki oraz płyn micelarny. Przed aplikacją upewnij się, że brwi i skóra są zupełnie czyste.

Wyciśnij niewielką ilość samoopalacza do pojemniczka i zanurz w nim pędzel. Równomiernie rozprowadź produkt na włoskach, oczyść skórę dookoła, aby nie powstały nieestetyczne pomarańczowe smugi i pozostaw go na kilka godzin, aby zaczął działać. Możesz to zrobić rano lub na noc. Efekt powinien utrzymać się przez kilka dni. Jeśli nie będziesz zadowolona z wyniku, zrób delikatny peeling.

Reklama

Czytaj także:

Cienkie i rzadkie brwi? Ta prosta technika z TikToka zapewni Ci idealne „fluffy brows”

Mascara Cocktailing: nowy technika malowania, która zapewnia maksymalnie długie rzęsy