Kolorowe farbki do twarzy to rzecz, bez której nie obędzie się żaden halloweenowy makijaż. Znajdziesz je w profesjonalnych sklepach dla animatorów, w sklepach z akcesoriami dziecięcymi i papierniczymi (Smyk, Empik) oraz w ofercie niektórych marek makijażowych.

Farbki do twarzy sprzedawane są w zestawach albo pojedynczo. Niektóre z nich są skomponowane już pod konkretny look np. te w ofercie marki Kryolan czy Snazaroo.

Zestaw farbek do twarzy Snazaroo

Dzięki zastosowaniu wyselekcjonowanych pigmentów oraz delikatnej bazy kosmetycznej farby do malowania ciała farbki Snazaroo mogą być nakładane na delikatna skórę dzieci bez obaw wystąpienia podrażnienia czy wysypki.

Do ich aplikacji wystarczy jedynie odrobina wody, pędzelek lub gąbeczka. Ceny zestawów zaczynają się od 30 złotych a kończą na 300 złotych (za naprawdę ogromny zestaw razem z innymi akcesoriami).

Zestaw kredek do twarzy Kidea

Inną formą farbek do twarzy są kredki - tu już nie potrzeba ani wody ani pędzelka. Są szybkie i wygodne w użyciu. W zestawie od marki Kidea znajdziesz 6 kolorów kredek i srebrzysty brokat, który urozmaici każdy imprezowy makijaż.

Zestaw kredek do twarzy Alpino

Kredki do twarzy posiada również w swojej ofercie marka Alpino. To kompletny zestaw do makijażu, w skład którego wchodzi 6 kolorów kredek, dwie torebki brokatu, tatuaże, kredka do oczu i pędzelek. Cena kredek to mniej więcej 30 złotych.

Zestaw do profesjonalnego makijażu Kryolan

Marka Kryolan to jedna z najbardziej znanych marek w kategorii profesjonalnego makijażu. W jej ofercie znajdziesz niezliczoną ilość produktów i akcesoriów do wykonania scenicznego make-upu m.in. bogato wyposażone zestawy do wyczarowania halloweenowego makijażu. Ceny wahają się od 150 do 300 złotych.

Zestaw farbek do twarzy Kryolan

Poza gotowymi zestawami, marka Kryolan posiada również mini palety - ta akurat przeznaczona jest do makijażu a'la zombie. Dostępne są wielu wersjach i kolorach. Kupisz je na stronie internetowej marki w cenie około 80 złotych.

Farbki do twarzy Jovi

Farbki mają postać kremu na bazie oleju, dzięki czemu nie wysychają, nie wymagają stosowania wody i są łatwe w użyciu. Dobrze kryją i jednocześnie są łatwe do usunięcia - wystarczy wilgotna ściereczka.

Opakowanie zawiera 5 kolorów: biały, żółty, czerwony, niebiesky i czarny. Cena zestawu to około 60 złotych.

Pojedyncza farba

Marka Snazaroo poza gotowymi zestawami ma również w swojej ofercie pojedyncze farbki do malowania twarzy. Występują w kilkudziesięciu kolorach. Kosztują około 18 złotych za sztukę.

