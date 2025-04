Jeszcze kilka lat temu nikt nie przywiązywał większej wagi do stylizacji brwi, a kosmetyki do ich stylizacji były jedynie fanaberią i traktowano je z przymrużeniem oka.

Dopiero niedawno zrozumiałyśmy, że brwi są ważnym elementem twarzy i warto poświęcić im więcej uwagi. To dzięki nim potrafimy odczytywać emocje, a w ich pracę jest zaangażowanych aż 12 mięśni.

Niestety niewiele pań może pochwalić się naturalnie gęstymi i wymodelowanymi brwiami, które są idealnie dopasowane do owalu twarzy. Prawidłowo dobrany kształt i grubość brwi ma ogromne znaczenie. Dlatego ich zarys nie może być przypadkowy. Powinien idealnie współgrać z kształtem twarzy.

Falowane brwi - nowy trend w stylizacji brwi

Myślałyśmy, że widziałyśmy już wszystko, ale niestety nie. W mediach społecznościowych coraz większą popularność zdobywa nowy trend w stylizacji brwi. Tym razem padło na falowane brwi, które przypominają nam szlaczki ze szkoły podstawowej.

Pomysłodawczynią tego trendu jest vlogerka Promise Tamang, która jako pierwsza pokazała się z falowanymi brwiami.

Oczywiście to bardzo kreatywny sposób stylizacji brwi, ale my mimo wszystko zostaniemy przy tradycyjnym wyglądzie. Dla nas to zdecydowanie za dużo!

