Azjatki zachwycają nieskazitelnie gładką cerą, której zazdroszczą im kobiety na całym świecie. Ich jasna, promienna, doskonale nawilżona i rozświetlona skóra, to rezultat odpowiedniej pielęgnacji. Nie ma tym nic dziwnego! Już od dzieciństwa uczą się jak prawidłowo dbać o skórę, aby jak najdłużej cieszyć się młodym wyglądem. Kierują się zasadą... lepiej zapobiegać niż leczyć. Nawet młode dziewczyny wiedzą, że bardzo ważne jest dokładne oczyszczanie, intensywne nawilżanie i pielęgnacja delikatnej skóry wokół oczu.

Zupełnie nie dziwi również fakt, że rynek kosmetyków azjatyckich jest zdominowany przez produkty do pielęgnacji. Dlatego właśnie tam zachodnie koncerny czerpią inspirację i szukają nowości. Jednym z produktów, który nie jest u nas dobrze znany, jest nawilżająca emulsja do twarzy. Jest to kosmetyk, który nakłada się po przemyciu twarzy tonikiem lub wklepaniu w skórę serum (inaczej do tej kwestii podchodzą Koreanki, a inaczej Japonki) - ja jestem zwolenniczką tej pierwszej metody.

Czym jest emulsja do twarzy?

Bardzo często jest nazywana również lotionem. Jednak nie zmienia to faktu, że obydwa produkty mają lekką konsystencję i znakomicie się wchłaniają. Ich głównym zadaniem jest nawodnienie skóry. Pewnie teraz zadajecie sobie pytanie, dlaczego są tak ważne? Azjatki uważają, że kolejność nakładania kosmetyków ma bardzo duże znaczenie. Według nich skóra jest jak gąbka - kropla wody znacznie wolniej wsiąka z suchą gąbkę, niż w tą, która jest już wilgotna. Dlatego w pierwszej kolejności trzeba pamiętać o nawodnieniu skóry.

Na naszym rynku nie ma jeszcze zbyt dużego wyboru tego typu produktów. Na szczęście możemy ratować się kosmetykami produkowanymi przez marki azjatyckie - te moim zdaniem są najlepsze. Na szczęście, obecnie można kupić je w najpopularniejszych drogeriach.

Jakie działanie ma emulsja do twarzy?

Wszystko oczywiście zależy od produktu, jaki wybierzecie, ale jej głównym zadaniem jest:

Nawilżenie i utrzymanie optymalnego poziomu wilgotności naskórka;

Ujędrnienie;

Rewitalizacja;

Ukojenie.

Jak używać emulsji do twarzy?

Należy nałożyć niewielką ilość produktu na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Najlepiej wmasować ja kolistymi ruchami kierując się ku górze twarzy i unikając naciągania skóry. Najlepsze rezultaty daje stosowanie jej rano i wieczorem.

1. Emulsja do twarzy Intensive Emulsion Skin79, cena, ok. 135 zł; 2. Nawilżająca emulsja Make A Difference Plus+ Rejuvenating Treatment Lotion Origins, cena, ok. 109 zł; 3. Ujędrniająca emulsja do twarzy z kolagenem It's skin, cena, ok. 59 zł; 4. Emulsja nawilżająca Dramatically Different Moisturizing Lotion Clinique, cena, ok. 189 zł

