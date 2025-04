Firma Eveline Cosmetics wprowadziła na rynek nowy tusz do rzęs 3D Twice Extreme, który dzięki podwójnej formule: odżywki oraz tuszu, pielęgnuje rzęsy, pogrubia je i wydłuża.

Rzęsy stają się perfekcyjnie podkręcone i trzykrotnie grubsze, a specjalnie dobrane pigmenty nadają im głęboki kolor.

Kosmetyk nakładamy dwuetapowo. Pierwszym krokiem jest pokrycie rzęs kremową odżywką. Zawiera ona proteiny pszenicy, które nadają rzęsom połysk i objętość. Dodatkowo wydłuża rzęsy dzięki specjalnemu polimerowi.

Kolejnym krokiem jest nałożenie tuszu. Zawiera on wosk pomarańczowy, który wzmacnia i uelastycznia rzęsy. Kosmetyk wzbogacono tak, by posiadał właściwości antyalergiczne i antybakteryjne.

Cena detaliczna ok. 19 zł

