To, że jesteśmy uzależnione od rozświetlaczy, to już pewnie wiecie. Ale jak wszystkie maniaczki takich kosmetyków, wiecie również, że nie jest łatwo znaleźć ten idealny. Większość z nich tylko nadaje lekki połysk, który daje też zwykły bronzer czy róż.

Prawdziwy puder rozświetlający powinien nadawać policzkom błysk niczym tafla szkła. Zrobiłyśmy przegląd wszystkich dostępnych rozświetlaczy i okazało się, że najlepsze są te w sztyfcie lub kremie. Ich kremowa konsystencja pozwala nałożyć kosmetyk bardzo precyzyjnie i odpowiednio "sterować" rozświetleniem. Wybrałyśmy tylko dwa rozświetlacze w kompakcie - możecie nakładać je również na mokro.

Rozświetlacz nakładamy tuż na bronzerem. Ma odbijać światło i sprawiać, że buzia będzie smuklejsza i odpowiednio wymodelowana. Te z was, które mają idealną cerę, mogą nakładać go również pod łuk brwiowy, na nos i łuk kupidyna. Rozświetlacze najczęściej występują w 2-3 kolorach - kremowym, różowoperłowym i brązowym. Dobierajcie go na takiej samej zasadzie jak róż.

