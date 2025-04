Nikt nie dba tak o pielęgnację skóry, jak Koreanki. Kosmetyki koreańskie podbiły rynek beauty, a wszelkie trendy wchłaniane są w Europie jak gąbka. Maseczki w płachcie przetestowała prawdopodobnie każda urodowa maniaczka i każda jest w stanie wymienić chociaż kilka azjatyckich marek. A nikt nie przekaże wiedzy na temat pielęgnacji tak dobrze, jak Koreanki. Mowa o Lee i Christine oraz efekcie „glass skin”.

Szklana cera to określenie na nieskazitelną, gładką, pozbawioną niedoskonałości skórę, której nie jest potrzebne kosmetyczne rozświetlenie. Skóra wygląda niczym szło, jakby była przezroczysta. Brzmi niewiarygodnie, ale efekt naprawdę robi wrażenie. Zobaczcie same:

Z taką skórą najlepiej się urodzić, jednak nawet jeśli borykasz się z trądzikiem, osiągnięcie nieskazitelnej cery jest do zrobienia. Wymaga pracy, wytrwałości i sumiennej pielęgnacji.

To poważny krok. Odrzuciłam wszelkie kremy i postawiłam na serum koreańskie i esencje w nadziei, że uda mi się osiągnąć efekt szklanej skóry. - mówi Lee i Chang. - Sekret tkwi w warstwach. Podobnie jak w przypadku „7 Skin Method” - koniecznych jest dużo lekkich warstw produktów nawilżających, dzięki którym skóra staje się miękka, niczym skóra dziecka. Kluczowy jest czas. - dodają.

Okazuje się, że efektu szklanej cery nie osiągniemy jednym kosmetykiem czy kilkoma jego aplikacjami. Tu potrzebna jest wieloetapowa pielęgnacja. Jest to jednak najbardziej pożądane wykończenie skóry i wypiera wszelkie inne trendy urodowe.

Juicy skin, czyli piękna skóra Koreanek. Zastosuj się do tych 7 kroków, a też będziesz się mogła taką cieszyć

Efekt „glass skin" krok po kroku

Oczyszczanie

Dokładny demakijaż to podstawa w drodze do pięknej skóry. Koreanki robią to podwójnie. Najpierw stosują olejek, a następnie emulsję lub żel do mycia. To zapewnia im dokładnie pozbycie się makijażu.

OCM, czyli olejowa metoda oczyszczania twarzy krok po kroku

fot. Olejek do demakijażu, KOI, cena: 69 zł; wygładzający olejek do demakijażu, CLOCHEE, cena: 99 zł; żel do mycia twarzy z prebiotykami, Sephora, cena: 49 zł; Naturalny żel myjący do twarzy z ekstraktem z brzoskwini, Resibo, cena: 39 zł/materiały prasowe

Złuszczanie

Regularnie rób peelingi, które złuszczają martwy naskórek i przywracają skórze zdrowy wygląd. Oczyszczona, lepiej wchłonie składniki aktywne z kosmetyków, których użyjesz w dalszej pielęgnacji.

fot. Peeling botaniczny z różową glinką, Phlov, cena: 92 zł; peeling enzymatyczny do suchej skóry, Dr Irena Eris, cena: ok. 60 zł; wygładzający peeling do twarzy, Eisenberg, cena: 285 zł/materiały prasowe

Tonizowanie

Przetrzyj twarz wacikiem nasączonym tonikiem nawilżającym lub spryskaj hydrolatem. Kosmetyki wyrównają pH skóry i przygotują na dalszy etap.

fot. Normalizujący tonik AA Pure Derma, cena: ok. 17 zł; tonik do twarzy Avène; cena: ok. 59 zł; tonik do twarzy Benton Aloe, cena: ok. 60 zł; toner do twarzy, PYUNKANG YUL, cena: ok. 72 zł /materiały prasowe

Nawilżanie

Ostatni krok to nawilżanie. Nałóż silnie odżywcze serum i chwilę odczekaj. Następnie wklep krem nawilżający (na dzień koniecznie z filtrem) oraz krem przeciwzmarszczkowy pod oczy. Dla wzmocnienia efektu, regularnie stosuj maseczki i płatki pod oczy.

fot. Krem do twarzy Sesderma C-Vit, cena: ok. 220 zł; peptydowy krem nawilżający, OLEHENRIKSEN, cena: 219 zł; nawilżający krem przeciwsłoneczny do twarzy, ULTRA VIOLETTE, cena: 189 zł; rozświetlające płatki pod oczy, Pixi, cena: 115 zł; krem odżywczy Dr.Jart +, cena: 69 zł; hydrożelowe płatki pod oczy, Skin 79, cena: ok. 120 zł/materiały prasowe

Aby osiągnąć efekt „glass skin” bardzo ważna jest regularność i dokładność we wszystkich krokach w pielęgnacji. Już po tygodniu zobaczysz poprawę w wyglądzie swojej cery.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.09.2017

