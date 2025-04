Radzenie sobie z podrażnieniami umiejscowionymi w trudno dostępnych, wilgotnych lub wyeksponowanych na mechaniczne otarcia miejscach bywa kłopotliwe. Tak samo jak radzenie sobie z bliznami zarówno nowymi, jak i tymi wygojonymi. Na rynku istnieje niewiele dermatologicznych produktów, które są przystosowane do działania w trudnych warunkach.

Linia Cicalfate+ marki Eau Thermale Avène powstała z myślą właśnie o tych niewygodnych sytuacjach, wykorzystując wyjątkowe formuły do walki z codziennymi przeciwnościami. Formuła dermokosmetyków Cicalfate+ działa jeszcze szybciej i jeszcze skuteczniej, ochraniając i przynosząc ukojenie podrażnionej, wrażliwej skórze.

Osuszający spray regenerujący Cicalfate+ Avene, cena 62 zł

Pieluszkowe zapalenie skóry, bywa trudnym problemem, między innymi przez umiejscowienie podrażnień w zagłębieniach i zagięciach delikatnej skóry dziecka. Z kolei u dorosłych są miejsca na ciele, gdzie występuje naturalna predyspozycja do wzmożonej wilgoci np. pod biustem, lub w miejscach, które są narażone na częste mechaniczne obtarcia, np. palce u stóp.

Efekt? Szybsze namnażanie się bakterii, co w rezultacie może prowadzić do infekcji. Cicalfate+ osuszający spray regenerujący wspomaga proces odbudowy naskórka, nawet w trudno dostępnych i mających skłonność do wilgoci miejscach. Ponadto dzięki formule zawartej w sprayu, łagodzi uczucie dyskomfortu natychmiast po zastosowaniu.

Składniki aktywne:

naturalny puder absorbujący wilgoć, dzięki któremu skóra w miejscu naniesienia produktu pozostaje sucha przez długi czas,

C+-Restore, postbiotyczny składnik aktywny wyizolowany z wody termalnej, który w istotny sposób wpływa na regenerację i proces odbudowy naskórka,

siarczan miedzi + siarczan cynku, które ograniczają ryzyko namnażania się bakterii.

Żel na blizny do twarzy i ciała Cicalfate+ Avene, cena 45 zł

Zagojona skóra, która zaczyna się zabliźniać również wymaga pielęgnacji. Szczególnie w pierwszej fazie gojenia, kiedy blizna jest czerwona i dalej kształtuje się, wskazane jest zastosowanie dodatkowego wsparcia naturalnej regeneracji. Cicalfate+ żel na blizny pomaga zmniejszać zaczerwienienie, oraz w końcowym efekcie poprawiać wygląd blizn chirurgicznych na twarzy i ciele w zaledwie 3 tygodnie.

Konsystencja żelu pozwala na stosowanie zalecanego masażu, dzięki któremu już w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia kuracji, wygląd zabliźnionej tkanki widocznie poprawia się. Metoda ta została opracowana we współpracy z kliniką Dr Stern, specjalizującą się w leczeniu blizn i ciężkich oparzeń.

Składniki aktywne: