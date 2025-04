W dzisiejszych czasach dużą uwagę przykładamy już nie tylko do jakości i ceny kosmetyków, ale także do tego, jakie są w obsłudze. Co to dokładnie oznacza? Liczy się to czy łatwo się ich używa, czy są wielofunkcyjne i czy mieszczą się w małej kosmetyczce.

Marki makijażowe poszły o krok dalej i zaczęły lansować dwustronne produkty. Korektory, eyelinery, szminki i tusze do rzęs - wszystko po to, by makijaż był jeszcze prostszy i szybszy. Hitem makijażystek i blogerek jest dwustronny korektor/bronzer do konturowania twarzy. Z jednej strony jasny - do podkreślenia łuków brwiowych, nosa i uwypuklenia kości policzkowych, z drugiej ciemny do mocnego wyostrzenia policzków. Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie więcej dwustronnych kosmetyków.