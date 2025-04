Oczyszczanie twarzy jest najważniejszym krokiem w pielęgnacji. Jeśli wykonamy to nieprawidłowo, skóra odpowie wypryskami, zaskórnikami, będzie sucha i matowa.

Sam żel do mycia twarzy jednak nie wystarczy, żeby całkowicie pozbyć się wszystkich zanieczyszczeń nagromadzonych w ciągu dnia i dokładnie usunąć makijaż. Aby zrobić dobry grunt pod resztę kosmetyków (serum, krem i olejek) eksperci zalecają dwuetapowe oczyszczanie twarzy. Te kilka dodatkowych minut spędzonych wieczorem w łazience może zrobić ogromną różnicę w wyglądzie naszej skóry.

Spis treści:

Dwuetapowe oczyszczanie składa się z dwóch kroków: demakijażu i oczyszczania. Najpierw stosujemy środek czyszczący na bazie oleju, mleczko, masełko lub płyn micelarny, a następnie kosmetyk na bazie wody - żel, piankę lub emulsję. W ten sposób pozbędziemy się wszelkich zanieczyszczeń, makijażu oraz resztek produktów pielęgnacyjnych z powierzchni skóry.

Dwuetapowe oczyszczanie twarzy należy wykonywać raz dziennie, wieczorem. Rano wystarczy umyć twarz delikatnym żelem lub chłodną wodą. Dwuetapowe oczyszczanie możesz wykonać również wtedy, gdy zrezygnowałaś z makijażu.

Dwuetapowe oczyszczanie twarzy nie bez powodu zachwalane jest przez ekspertów. Oto wszystkie korzyści, na jakie możesz liczyć, włączając do codziennej pielęgnacji tę metodę:

skóra jest oczyszczona z potu, brudu, oleju oraz makijażu;

zmniejsza powstawanie wyprysków;

zwiększa działanie kosmetyków, które później aplikujemy;

pozostawia skórę gładką, miękką i promienną.

fot. Adobe Stock, Liubov Levytska

ETAP I dwuetapowego oczyszczania twarzy — demakijaż

Demakijaż jest pierwszym krokiem dwuetapowego oczyszczania twarzy. Wybrany produkt (olejek, mleczko, płyn micelarny) delikatnie wmasuj w skórę, aby rozpuścić make-up. Na koniec przetrzyj twarz wacikiem lub ręcznikiem.

ETAP II dwuetapowego oczyszczania twarzy – oczyszczanie

W drugim etapie sięgnij po środek czyszczący. Nałóż niewielką ilość produktu i dogłębnie oczyść skórę. Zmyj i kontynuuj rutynę.

Dwuetapowe oczyszczanie twarzy szczególnie polecane jest dla cery trądzikowej, tłustej oraz mieszkankom miast o złej jakości powietrza, które o wiele bardziej narażone są na zaskórniki, wypryski i przedwczesne starzenie się skóry.

Do dwuetapowego oczyszczania twarzy niezbędny jest produkt do demakijażu (np. olejek, mleczko, płyn micelarny) oraz środek czyszczący — żel, pianka lub emulsja. Ważne jest, aby dobrać je odpowiednio do potrzeb skóry. Dwuetapowe oczyszczanie nie powinno powodować napięcia, suchości, wyprysków i podrażnień.

Oto wybrane produkty, które doskonale sprawdzą się w dwuetapowym oczyszczaniu twarzy:

