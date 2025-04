Domowy peeling do twarzy to jeden z najlepszych sposobów, by uwolnić skórę od zalegających na jej powierzchni martwych komórek, a dodatkowo ją odświeżyć i dotlenić. Taki zabieg pobudza ją do intensywnej odnowy, wygładza, oczyszcza. Ułatwia też działanie nakładanym później kosmetykom, bo oczyszczona skóra łatwiej chłonie ich aktywne składniki.

Reklama

Peeling powinno się robić przynajmniej raz w tygodniu, a najlepiej co 3-4 dni. Nanoś go na wilgotną skórę, delikatnie masuj okrężnymi ruchami i spłucz ciepłą wodą. Potem dobrze jest przetrzeć twarz tonikiem lub hydrolatem i wklepać w nią ulubiony krem. Możesz też nałożyć maseczkę.

Spis treści:

Ten peeling polecamy przede wszystkim posiadaczkom skóry wrażliwej, suchej i naczynkowej.

Składniki:

5 łyżek płatków owsianych,

łyżka suszonych z kwiatów rumianku.

Sposób przygotowania:

Rumianek zalej szklanką wrzątku i pozostaw pod przykryciem na 20 min. Następnie napar przecedź i odstaw do wystygnięcia. Do zmielonych grubo płatków dodaj tyle naparu rumiankowego, by powstała papka. Nałóż domowy peeling na twarz, szyję i dekolt i masuj kolistymi ruchami przez kilka minut, po czym spłucz dokładnie skórę ciepłą wodą.

Peeling z sokiem z cytryny zadziała rozjaśniająco, więc sprawdzi się przy cerze z przebarwieniami i nierówną pigmentacją.

Składniki:

łyżka oliwy,

łyżka bardzo drobno zmielonych migdałów,

3 łyżki soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Składniki peelingu dokładnie wymieszaj i mieszankę wcieraj przez kilka minut w skórę. Następnie umyj ją ciepłą wodą i posmaruj kremem odżywczym. Peeling ma właściwości rozjaśniające i dobrze wygładza skórę.

Domowy peeling z kawy zachwyci wszystkie kobiety ze skórą normalną i mieszaną.

Składniki:

łyżeczka mocno zmielonej kawy,

żel do mycia twarzy.

Sposób przygotowania:​

Kawę zalej wrzątkiem i odstaw na chwilę do zaparzenia. Potem odcedź fusy i niewielką ilość zmieszaj z żelem do mycia twarzy. Wymasuj nim skórę i spłucz go ciepłą wodą. Przetrzyj skórę tonikiem i wklep w niż krem pielęgnacyjny. Uwaga! Peeling jest dość intensywny, może nie służyć cerze wrażliwej.

Idealny dla skór wrażliwych, cienkich i suchych.

Składniki:

łyżka mielonych migdałów,

łyżka pełnotłustego mleka,

pół łyżeczki miodu,

pół łyżeczki mąki ziemniaczanej.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki dokładnie zmiksuj mikserem lub blenderem tak, by uzyskać gęstą papkę. Domowy peeling do twarzy wmasuj w wilgotną skórę, po czym zmyj skórę ciepłą wodą i przetrzyj ja tonikiem.

fot. Peelingi domowe do twarzy/Adobe Stock, ArtSys

Domowy peeling z kiełkami polecamy skórom normalnym, suchym i wrażliwym.

Składniki:

łyżka świeżych kiełków (np. z lucerny, pszenicy, żyta, rzodkiewki, słonecznika),

łyżeczka mąki ryżowej lub drobno zmielonych płatków owsianych.

Sposób przygotowania:

Kiełki drobno posiekaj, tak aby peeling miał gładką konsystencję. Dodaj mąkę lub zmielone płatki owsiane i odrobinę wody mineralnej. Otrzymaną papką przetrzeć twarz i ciało, następnie starannie spłukać zimną wodą.

Ten peeling świetnie oczyści skórę normalną i mieszaną.

Składniki:

3 łyżki płatków owsianych,

3 łyżki pokrojonych orzechów włoskich,

łyżka mąki ziemniaczanej,

łyżka suszonych kwiatów rumianku.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki rozdrobnij w mikserze, młynku lub moździerzu na drobny proszek. Przesyp go do czystej i suchej buteleczki. Na dłoni zmieszaj z 1-2 łyżeczki proszku z odrobiną wody mineralnej. Peelingiem wymasuj skórę i spłucz go ciepłą wodą.

Ten domowy peeling do twarzy dedykujemy przede wszystkim skórze dojrzałej.

Składniki:

2 łyżki płatków róży (świeżych lub suszonych),

2 łyżki cukru,

łyżka miodu (scukrzony też się nadaje).

Sposób przygotowania:

Utrzyj mocno wszystko drewnianą łyżką. Domowy peeling nałóż na twarz i delikatnie ją wymasuj. Spłucz peeling ciepłą wodą, przetrzyj skórę tonikiem i wklep krem pielęgnacyjny.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.01.2018 r.

Reklama

Czytaj także:

Peeling enzymatyczny - jak go wykonać w domu?

Peeling kawitacyjny - zalety, przeciwwskazania i cena

Jak przygotować domowy peeling cukrowy?