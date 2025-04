Problem trądziku dotyczy aż 40% dorosłych kobiet. Dokucza w równym stopniu 20-, 30-, 40-latkom. Okazuje się więc, że nie jesteśmy same z tym uciążliwym i często wstydliwym problemem. Lekarze wciąż szukają przyczyn, przez które brzydkie krosty, mimo dojrzałego wieku, nadal lub znów pojawiają się na naszych twarzach. Przyczyn może być bardzo wiele. Wśród nich najczęściej wymienia się

Zmiany hormonalne

Szybkie tempo życia

Stres

Brak snu

Zanieczyszczenia środowiska

Niezrównoważona dieta

Zatem żyjąc normalnie, nie sposób usunąć wszystkich powodów powstawania trądziku w dorosłym wieku. Wszystkie one razem prowadzą do zaburzeń mikrobiomu na naszej skórze. Wskutek tego wzmaga się w niej produkcja sebum i zwiększa się rogowacenie ujść mieszków włosowych, a to ściśle wiąże się z namnażaniem bakterii, powodujących wypryski i stany zapalne.

W skutek tempa życia, stresów czy zanieczyszczenia środowiska może się zdarzyć, że trądzik pojawi się nawet u tych dorosłych osób, które nigdy wcześniej się z nim nie zmagały lub będzie miał o wiele większe nasilenie niż w młodości.

Trądzik wpływa na poczucie własnej wartości w każdym wieku

Większość kobiet uważa, że brzydkie wypryski źle wpływają na ich związki i na kontakty społeczne, są powodem obniżenia samooceny i pogorszenia codziennego nastroju. Starają się maskować je makijażem, ale nie zawsze jest to skuteczne. Poza tym silnie kryjące kosmetyki utrudniają gojenie się zmian i stwarzają warunki do namnażania się bakterii. Wtedy koło się zamyka, a problem narasta.

Leczenie czy pielęgnacja?

Młodzi ludzie w wieku dorastania walcząc z trądzikiem sięgają po dedykowane im kosmetyki, których głównym zadaniem jest dezynfekowanie i gojenie zmian trądzikowych. Jednak skóra nastolatków ma inne potrzeby niż skóra kobiet. Po trzydziestce potrzebujemy nie tylko leczenia trądziku, ale też odżywienia i pielęgnacji przeciwzmarszczkowej. Czy zatem musimy wybierać lub stawiać na kompromisy, które ostatecznie nie załatwią żadnego z dwóch problemów? Czy walcząc z trądzikiem musimy zapomnieć o utrzymaniu skóry w doskonałej kondycji? Niekoniecznie! Wystarczy tylko sięgnąć po kosmetyki, które zostały stworzone dla kobiet walczących z trądzikiem.

Avène Cleanance Women - już wkrótce kompleksowe rozwiązanie dla kobiet ze skórą skłonną do niedoskonałości

Ta gama kosmetyków to ekspercka odpowiedź na podwójne wyzwanie. Zadaniem Cleanance Women jest zarówno korygowanie niedoskonałości, jak i upiększanie i odżywianie skóry. Formuła kosmetyków jest bogata w składniki o znanym i sprawdzonym działaniu, które łączą się w taki sposób, by spełnić obie potrzeby – by profesjonalnie walczyć z trądzikiem i skutecznie pielęgnować. Na polski rynek kosmetyki zostaną wprowadzone już w lutym 2021 roku.

Serum krygujące Avène Cleanance Women

Dermokosmetyk do stosowania rano i wieczorem. Stworzony w laboratorium Avene specjalnie po to, by redukować niedoskonałości, zwężać pory i wygładzać skórę. Skład serum został oparty na czterech głównych składnikach:

Synowea HR –działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie i antyoksydacyjnie)

P-Refinyl– stymuluje odnowę komórkową, zmniejszając pory, działa seboregulująco, zapewniając matowy efekt

Kwas mlekowy i glikolowy – działa keratolitycznie stymulując złuszczanie naskórka, dzięki czemu wygładza i udoskonala skórę

Woda termalna – koi, zmiękcza skórę i zapobiega podrażnieniom.

Skuteczność serum Avène Cleanance Women została potwierdzona klinicznie

Już po pierwszym użyciu pory stają się płytsze i mniej widoczne,

po miesiącu stosowania 83,9% kobiet zauważa znaczącą redukcję zmian zapalnych i niezapalnych na skórze,

aż 86,8% kobiet uznało, że stosowanie serum w znacznym stopniu poprawiło jakość ich życia.

Wygładzający krem na noc Avène Cleanance Women

Głównym zadaniem kremu na noc jest redukcja niedoskonałości, zmniejszenie widoczności blizn i przebarwień potrądzikowych. Formuła kremu oparta jest na czterech składnikach:

Synovea HR – ma działanie przeciwzapalne i przeciw powstawaniu zaskórników,

X-pressin – wygładza skórę imitując proces fizjologicznego złuszczania

Retinaldehyd – przeciwdziała zaskórnikom, chroniąc przez stanami zapalnymi, zmniejsza blizny i rozjaśnia skórę, redukując przebarwienia, walczy z oznakami starzenia się skóry)

Woda termalna – koi, zmiękcza i zapobiega podrażnieniom.

Już po miesiącu stosowania kremu na noc Avène Cleanance Women:

u 90,2% kobiet zauważono znaczne zmniejszenie się i spadek ilości zmian zapalnych i niezapalnych spowodowanych trądzikiem,

u 92,7% kobiet zmniejszyły się zaczerwienienia i przebarwienia skóry.

Dermokosmetyki z serii Avène Cleanance Women mają lekką, nieklejącą konsystencję i są doskonale tolerowane nawet przez wrażliwą skórę. Zapewniają jej 24-godzinne nawodnienie. Zamknięte zostały w buteleczkach z dozownikami, dzięki czemu kosmetyki zachowają swoją sterylność.

Artykuł powstał z udziałem marki Avène