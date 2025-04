Trendy na TikToku zmieniają się w szalonym tempie. Ledwo wskoczymy na pokład jednego, a już kreatywna społeczność podrzuca nam kolejny. Ostatnio, dziewczyny z całego świata zachwyciły się uwodzicielskim makijażem oczu „siren eyes”. Na fali popularności pojawiło się mnóstwo filmów z tutorialami, jak szybko osiągnąć taki hipnotyzujący, seksowny wygląd. Dużym zainteresowaniem cieszył się szczególnie ten, na którym jedna z dziewczyn wykonała go przy pomocy zalotki do rzęs.

Popularność trendu nie trwała jednak zbyt długo. Wraz z nadejściem nowego sezonu, dziewczyny podrzucają nam kolejny make-up - „doe eyes”. Dobra wiadomość jest taka, że jest łatwiejszy do osiągnięcia i wygląda bardziej naturalnie, więc możemy go nosić również na co dzień. Na TikToku nie brakuje filmów z porównaniem obu technik. Zobacz, jaka jest różnica:

Jak zrobić makijaż „doe eyes”?

W przeciwieństwie do zmysłowego makijażu „siren eyes” polegającego na wydłużeniu konturu, „doe eyes” ma na celu nadanie im bardziej zaokrąglonego kształtu i osłodzenie wyglądu. Nadaje młodzieńczy, niewinny efekt, a oczy wyglądają na dużo większe.

Aby wykonać makijaż „doe eyes” w podstawowej wersji, wyjmij z kosmetyczki: eyeliner, beżową lub białą kredkę, rozświetlacz oraz maskarę. Pierwszą rzeczą, od której powinnaś zacząć, jest narysowanie kreski na górnej powiece. Ważne, żeby nie była zbyt długa. Następnie, rozświetl opalizującym cieniem dolinę łez oraz powiekę, obrysuj jasną kredką wodną linię oka i pomaluj rzęsy tuszem. I to wszystko, gotowe. Makijaż w tym stylu zda egzamin o każdej porze. Na wieczorne wyjście uzupełnij go czerwoną pomadką, natomiast w ciągu dnia łącz z pielęgnującym olejkiem lub szminką w odcieniach nude.

