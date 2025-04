Coraz większą uwagę przywiązujemy do tego, co nakładamy na naszą skórę, dlatego coraz większą popularnością cieszą się kosmetyki naturalne, które zawierają tylko składniki pochodzenia roślinnego, mineralnego i zwierzęcego. Nie powinny zawierać surowców syntetycznych, ale niektóre kosmetyki mają w składzie ich niewielki procent. Wszystko zależy od certyfikatu, jakim są oznaczone.

Jednak jeśli dbamy nie tylko o swoją skórę, ale także o środowisko i zwierzęta, warto zainteresować się kosmetykami wegańskimi, które powstały bez użycia jakichkolwiek składników pochodzenia zwierzęcego. Nie znajdziemy w nich takich substancji, jak na przykład wosk pszczeli czy kolagen. Dlaczego warto ich używać?

1. Ochrona zwierząt

Pierwszym powodem, który przychodzi na myśl, jest ochrona zwierząt. Kupując produkty oznaczone jako wegańskie, mamy pewność, że przy jego produkcji nie użyto żadnych składników pochodzenia zwierzęcego. Jeżeli nie jemy mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego i odzwierzęcego, wybór takich kosmetyków jest dopełnieniem naszego wyboru i troski o środowisko.

2. Wiesz, czego używasz

Kupując kosmetyki wegańskie, mamy pewność, że ich skład został dogłębnie skontrolowany i to, co znajduje się na etykiecie, na pewno znajduje się w kremie. Wiemy też, że użyto składników z odpowiednich i sprawdzonych źródeł. Często w składach takich produktów jest znajduje się o wiele mniej substancji, dzięki czemu ich lista na opakowaniu jest o wiele bardziej przejrzysta i prostsza do zrozumienia. Mamy więc całkowitą kontrolę, nad tym, czego używamy do pielęgnacji naszej skóry.

3. Gwarancja bezpieczeństwa

Kosmetyki wegańskie są zwykle także naturalne. Produkty z takimi certyfikatami, zawsze zawierają w większości składniki pochodzenia roślinnego lub mineralnego. Oznacza to, że nie zawierają żadnych składników, które mogą być toksyczne czy niebezpieczne dla naszej cery. Takie produkty są znacznie delikatniejsze, a ryzyko podrażnień jest o wiele mniejsze.

4. To modne!

Produkty wegańskie to jeden z wiodących trendów w świecie kosmetyków. Coraz więcej marek decyduje się na zmianę swojej filozofii i rezygnuje ze składników pochodzenia zwierzęcego. To oznacza, że na rynku pojawia się coraz więcej nowych ciekawych produktów i wybór jest coraz większy, nawet w zwykłych drogeriach.

Kosmetykiem, który z pewnością przyda się w każdej damskiej torebce, jest krem do rąk marki eos. To kosmetyk, który w aż 96 proc. składa się z substancji pochodzenia naturalnego i jest w 100 proc. wegański. Składniki aktywne, które sprawiają, że balsam głęboko nawilża i chroni skórę to masło shea, wyciąg z owsa oraz aloes. Dzięki nim, po użyciu kremu, nasze dłonie są miękkie i gładkie przez nawet 24 godziny.

Kosmetyk zamknięty jest w uroczym, poręcznym opakowaniu, które zmieści się do każdej torebki, więc idealnie sprawdzi się zimą, kiedy nasze dłonie potrzebują specjalnej opieki i porządnego nawilżenia. Dodatkowo, kremy eos dostępne są w czterech intensywnych zapachach, które od razu poprawiają humor.

5. Po prostu się opłacają!

Kosmetyki wegańskie są czasem nieco droższe od zwykłych produktów. Jest to jednak spowodowane tym, że do ich produkcji nie używa się pierwszych lepszych chemikaliów. Ich składy są bardziej przemyślane, a wykorzystywane w nich substancje są wysokiej jakości i pochodzą ze sprawdzonych, certyfikowanych źródeł. Możemy więc zapłacić za nie więcej, ale efekty będą warte wydanych pieniędzy.