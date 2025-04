Fot. Fotolia

Nieodpowiednie kosmetyki do pielęgnacji

Skóra normalna, sucha, tłusta oraz mieszana – każda z nich potrzebuje innego rodzaju pielęgnacji, a tym samym różnych kosmetyków. Wiele osób niestety o tym zapomina i sięga po nieodpowiednie preparaty. Warto zwrócić uwagę na stan swojej cery, a najlepiej zasięgnąć fachowej rady eksperta przy dobrze kosmetyków do codziennej pielęgnacji.

– Bardzo ważne jest, by odpowiednio dobierać kosmetyki do potrzeb naszej skóry. Niestety bardzo często kobiety sięgają po produkt, sugerując się ładnym opakowaniem lub reklamą, a nie rzeczywistymi potrzebami. Najlepiej jest zasięgnąć w tej kwestii porady specjalisty, który pomoże indywidualnie dobrać odpowiedni preparat. Podobnie jest z wyborem odpowiednich zabiegów kosmetycznych. Dopiero po dokładnym wywiadzie przeprowadzonym z pacjentem możemy zaplanować, jak prawidłowo zadbać o jego skórę, by efekt całkowicie spełnił jego oczekiwania – mówi Anna Machnik, kosmetolog z Body Care Clinic w Katowicach.

Kosmetyki do włosów, które niszczą cerę

Chociaż na wygląd włosów działają zbawiennie, to na jakość naszej cery już niekoniecznie. Odżywki oraz szampony posiadają w swoim składzie silikon, oraz różne olejki i substancje, które mogą powodować zmiany trądzikowe wzdłuż linii włosów oraz na całej twarzy. Większość kobiet nie zwraca uwagi na to, że w ciągu dnia wciera w swoją twarz pozostawiony na włosach preparat, co grozi pojawieniem się niedoskonałości.

– Aby uniknąć niechcianych wyprysków, stosując różnego rodzaju preparaty do pielęgnacji włosów, musimy stosować kilka prostych zasad. Po pierwsze należy pamiętać, aby pod koniec kąpieli zawsze umyć twarz, tym samym pozbywając się resztek kosmetyków. Po drugie olejki do włosów nakładamy jedynie na ich końce, a nie u ich u nasady. Po trzecie stosując produkty do stylizacji, należy zawsze zabezpieczyć twarz przed kosmetykiem. Są to proste zasady, które mogą w szybko pomóc nam pozbyć się problemu, jakim są wypryski – twierdzi Anna Machnik.

Bakterie i pasożyty z telefonu i okularów

Większość kobiet w ciągu dnia nie rozstaje się ze swoim telefonem, niestety na naszym ukochanym smartfonie znajduje się cała masa bakterii i pasożytów. Podczas rozmowy mogą się one przenosić na twarz, co często powoduje niechciane wypryski. Podobnie jest z okularami, zarówno tymi korekcyjnymi, jak i przeciwsłonecznymi, brudne oprawki mogą być powodem pojawienia się wyprysków.

– Najlepszym rozwiązaniem przed uniknięciem kontaktu bakterii z naszą cerą jest stosowanie specjalnych chusteczek antybakteryjnych. Wystarczy w ciągu dnia kilkakrotnie przetrzeć telefon, czy oprawki okularów, by uniknąć niechcianych niespodzianek. Jest to bardzo prosty, ale niezwykle skuteczny sposób – radzi kosmetolog.

Zbyt częsty peeling

W kosmetyce podobnie jak życiu panuje zasada – co za dużo to niezdrowo. Peeling to jeden z częściej wykonywanych zabiegów przez kobiety. Należy jednak pamiętać o tym, że zbyt częste złuszczanie skóry może powodować utratę jej naturalnej warstwy ochronnej, co w sprawia, że staje się ona przesuszona.

– Samodzielny peeling w domu możemy wykonywać maksymalnie 2 razy w tygodniu, co sprawi, że nasza skóra będzie gładka i przyjemna w dotyku. Natomiast, jeśli chcemy uzyskać naprawdę spektakularne efekty warto wykonać profesjonalny zabieg w gabinecie kosmetycznym. Po wakacjach dobrym rozwiązaniem będzie zabieg z użyciem peelingu migdałowego, który może być wykonywany przez cały rok, również w okresie letnim – podpowiada kosmetolożka Body Care Clinic.

Niezdrowe jedzenie niszczy cerę

To co jemy, ma wpływ nie tylko na naszą sylwetkę, ale również na jakość naszej skóry. Niektóre produkty mogą pomóc nam w walce o nieskazitelną cerę, a niektóre wręcz przeciwnie.

– Dieta ma bardzo duży wpływ na naszą cerę. Jeśli mamy problemy z cerą naczyniową powinniśmy unikać ostrych przypraw oraz gorących dań i napojów. Taka mieszanka może skutkować rozszerzeniem naczyń krwionośnych oraz pojawieniem się nieestetycznych pajączków. Z kolei, jeśli naszym problemem jest trądzik, warto sięgać po produkty lekkostrawne i jak najmniej przetworzone. Przykładowo, warzywa takie jak szpinak, czy marchew wspomagają proces oczyszczania cery – radzi Anna Machnik. – W każdym przypadku powinniśmy ograniczyć alkohol oraz kofeinę, które bardzo niekorzystnie wypływają na stan cery – dodaje.