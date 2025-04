Bardzo się ucieszyłam, gdy usłyszałam, że Avon, jako kolejna marka wprowadza linię wegańskich kosmetyków. Kosmetyki z linii Distillery (od ang. destylarnia) nie zawierają alkoholu i substancji zapachowych. Są testowane alergologicznie i klinicznie.

Na uwagę zasługują również starannie przemyślane składy kosmetyków - produkty po brzegi wypełnione są mnóstwem cudownych składników np. olejem jojoba, olejem morelowy, witaminą B3 czy gliceryną roślinną.

Jakie produkty znajdziemy w linii Distillery od AVON?



Linia Distillery zamknięta jest w schludnych, szklanych słoiczkach ze złotymi nakrętkami. Znajdziecie w niej 5 produktów:

skoncentrowaną 100% witaminę C w pudrze, C Shot Powder,

nawilżający krem na dzień, Shade The Day,

głęboko nawilżający eliksir na noc, Sleep Potion,

balsam oczyszczający do twarzy, Clean Break,

olejek do twarzy, Purify Facial Oil.

Witamina C w pudrze

Jednym z moich ulubionych produktów jest witamina C w pudrze. Dodaję ją do ulubionego kremu lub serum i gotowe! Skóra od razu po zastosowaniu staje się rozświetlona i pełna młodzieńczego blasku. Staram się stosować ją przynajmniej raz dziennie, najchętniej rano.

Taka forma witaminy C jest niezwykle wygodne w użyciu - dozujesz ją kiedy i ile chcesz. Musisz jednak uważać - opakowania nie można postawić, zwracaj na to uwagę, jeśli nie chcesz, aby część produktu się wysypała.

fot. Archiwum prywatne

Głęboko nawilżający eliksir na noc z gliceryną roślinną

To mój drugi ulubiony produkt. Podoba mi się to, że jest zupełnie przeźroczysty. Jego żelowa konsystencja bardzo mi odpowiada - jest lekka i jednocześnie mocno odżywcza, i co ważne, nie klei się po wchłonięciu.

Zdarza mi się stosować go nie tylko wieczorem, ale również w ciągu dnia np. w weekendy, kiedy wiem, że nie będę musiała się malować.

fot. Archiwum prywatne

Balsam oczyszczający do twarzy z ekstraktami roślinnymi



Balsam jest niezwykle wygodny w użyciu. Jego konsystencja kojarzy mi się z tłustą formą sprasowanego olejku. I nic dziwnego, bo zawiera aż 69% czystego olejku morelowego, który po nałożeniu na skórę zamienia się w delikatną piankę. Ta radzi sobie nawet z wodoodpornym makijażem.

Balsamu używam przede wszystkim wieczorem - świetnie przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji.

fot. Archiwum prywatne

Regenerujący olejek do twarzy

Żadna porządna linia kosmetyczna nie może obyć się bez olejku do twarzy. Podstawą tego od Avon jest w 98% olej jojoba, który razem z witaminą E i fitolem detoksykuje skórę i działa przeciwstarzeniowo.

Stosuję go wieczorem (wystarczy kilka kropli), na zakończenie całego procesu pielęgnacji. Pozwalam mu działać całą noc!

fot. Archiwum prywatne

Nawilżający krem do twarzy SPF25

Kosmetyk ma lekką, kremową formułę, która zapewnia skórze niezwykły komfort - nawilża, a jednocześnie delikatnie matuje. Krem jest bardzo bogaty, u mnie potrzebuje kilku minut na wchłonięcie. Jestem przekonana, że idealnie sprawdzi się przy wymagających, przesuszonych skórach.

Nie ruszam się z domu bez zastosowania filtrów. Krem z linii distillery ma filtr mineralny SPF 25. Za to ogromny plus!

fot. Archiwum prywatne

Ceny produktów z linii Distillery zaczynają się od 59 złotych za balsam oczyszczający, a kończą na 79 złotych za olejek i witaminę C w pudrze.

Kosmetyki AVON zamówisz u Konsultantek Avon, kupisz na stronie www.avon.pl, katalogu Avon lub w sklepie AVON Studio w warszawskich Złotych Tarasach.

