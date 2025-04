To włoska marka kosmetyczna, która została stworzona w latach 70-tych przez sławnego włoskiego wizażystę Diego Dalla Palma. Teraz kosmetyki tego popularnego brandu możecie kupić już w Polsce. Obecnie dostępne są jedynie w perfumeriach Douglas.

Reklama

Kosmetyki z tradycją - Diego Dalla Palma



Połączenie doświadczenia i naturalnych instynktów przekraczania granic, dały początek marce docenionej i kochanej na całym świecie przez profesjonalistów. Wizja, oryginalność oraz głębokie zrozumienie oczekiwań kobiety stały się priorytetem w kreowaniu produktów. Siła marki tkwi także w filozofii piękna opartej na fascynacji niedoskonałością i przekonaniem, że nie ma ustalonych modeli piękna. Każda kobieta jest inna, co sprawia że jest niepowtarzalna.

Wśród produktów dostępnych w ofercie marki znajdziecie kosmetyki do makijażu, pielęgnacji i produktów do włosów. Możecie wybierać między podkładami, pudrami, różami, tuszami do rzęs, cieniami do powiek, błyszczykami do ust czy szminkami. Jednym z naszych ulubionych kosmetyków marki jest utrwalacz makijażu w sprayu. Używamy go na wielkie wyjście. Utrwalacz wytwarza cieniutką, delikatną i elastyczną powłokę na skórze twarzy, która chroniąc makijaż, jednocześnie pozwala skórze oddychać.

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

Te produkty zrewolucjonizują wasz codzienny makijaż! Poznaj markę: NYX Jak powinna dbać o skórę 30-latka?