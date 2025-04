„Dewy skin" to makijaż, który nadaje skórze niesamowitego blasku i świetlistości. W odróżnieniu od „Glass skin" efekt rozświetlenia jest równomiernie rozłożony na całej twarzy i dzięki temu wygląda bardziej naturalnie.

Niestety, ma jeden minus. Nadaje się tylko dla tych z was, których cera nie ma skłonności do niedoskonałości i silnego przetłuszczania się. Kluczową rolę odgrywają nie kosmetyki do makijażu, a wcześniejsza pielęgnacja - tylko na zadbanej, nawilżonej skórze da się osiągnąć efekt „dewy skin".

Jak osiągnąć efekt dewy skin?

Podstawą jest odpowiednia pielęgnacja skóry twarzy - zarówno ta długofalowa i ta tuż przed nałożeniem kosmetyków kolorowych.

Hydrolat to podstawa

Zacznij od zastosowania hydrolatu - przywróci skórze naturalne pH i błyskawicznie odświeży skórę (może być to też lekki tonik o bezalkoholowej formule). Nie nakładaj go jednak na wacik kosmetyczny, tylko spryskaj nim całą buzię.

Serum i krem

Teraz czas na serum. Oczywiście najlepiej sprawdzi się to mocno rozświetlające, np. z witaminą C, ale powinno być dobrane do potrzeb skóry. Jeśli masz skórę skłonną do niedoskonałości, zastosuj serum z prebiotykami, z kwasem ferulowym albo kwasami AHA.

Gdy serum się wchłonie, nałóż krem nawilżający z dobrym składem. Powinien mieć lekką, żelową lub wodną konsystencję - przy skórze mieszanej możesz pominąć ten etap.

Krem BB lub CC

Efektu „dewy skin" nie osiągniesz za pomocą tradycyjnych, kryjących podkładów. Sprawdzą się wyłącznie te o lekkich, nawilżających formułach albo kremy BB. Nakładaj je gąbeczką zwilżoną ciepłą wodą ruchem stemplującym tak, jakbyś chciała „wtłoczyć" kosmetyk w skórę.

Jeśli chcesz, aby efekt rozświetlenia był naprawdę mocny, możesz do podkładu dodać rozświetlające kropelki. Znajdziesz je w większości drogerii za kilkanaście złotych.

Pod oczy nałóż lekki, nawilżający korektor. Jeśli masz jakieś drobne niedoskonałości nie dokładaj kolejnej warstwy podkładu ani kremu BB - newralgiczne miejsca zamaskuj kryjącym korektorem.

Kremowe formuły rozświetlające

Czas na rozświetlenie. Ale uwaga! Aby osiągnąć efekt „dewy skin" należy sięgnąć po kosmetyki o kremowej formule albo te, które dadzą się nakładać na mokro. Podkreśl nimi kości policzkowe, środek czoła i brodę.

Jeśli chcesz wykonturować dodatkowo kości policzkowe, sięgnij po bronzer w sticku. W „dewy skin" liczy się lekkość i naturalność, ale to nie znaczy że trendu nie można połączyć z mocnym makijażem oczu lub intensywną szminką.

Puder i mgiełka

Jeżeli masz cerę mieszaną i wiesz, że w ciągu dnia bez pudru błyskawicznie się wyświeca, sięgnij po puder ryżowy lub bananowy. Jeśli masz skórę normalną lub suchą, pomiń ten krok.

Makijaż wykończ mgiełką rozświetlającą, która nie tylko dodatkowo nawilży skórę i sprawi, że będzie wyglądała na „mokrą", ale również utrwali make up. Przy wyborze zwróć uwagę, aby nie miała rozświetlających drobinek - w „dewy skin" chodzi bowiem o naturalność. Takie w swojej ofercie ma m.in. marka Becca, Caudalie lub Eveline.

