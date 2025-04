Zapomnij o mocno podkreślonym oku i idealnie wykonturowanej twarzy. Numerem jeden w beauty trendach w sezonie wiosna-lato 2022 będzie tzw. czysty makijaż, który szturmem podbija Tiktoka i Instagram. Na uwielbianej przez Gen Z platformie (TikTok) hasztag „cleanmakeup” ma prawie 158mln odsłon. Dziewczyny chętnie dzielą się tam swoimi patentami na „czysty makijaż” i polecają produkty, które dają najlepsze efekty. Wśród sław, pionierkami takiego trendu są m.in. Hailey Bieber i Rosie Huntington-Whiteley.

„Czysty makijaż” to nic innego jak makijaż nude, tylko w interpretacji Gen Z. Młode dziewczyny powoli odchodzą od krzykliwych, momentami wręcz przerysowanych make-up'ów i lansują naturalne looki.

Wszystko sprowadza się do 3 podstawowych kroków: świetlistej cery, wyszczotkowanych brwi i błyszczących ust. Skóra powinna być nawodniona, lśniąca od wewnątrz i o gładkiej teksturze, dlatego systematycznie funduj jej złuszczające peelingi, ujędrniające maseczki i pij dużo wody. W skrócie - celem „czystego makijażu” jest uzyskanie świeżego, promiennego i zdrowego wyglądu bez wkładania większego wysiłku.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Do wykonania makijażu w tym stylu potrzebne ci będą: korektor, podkręcający tusz do rzęs, żel do brwi, rozświetlacz oraz błyszczyk w neutralnych odcieniach.

Zacznij od zamaskowania korektorem (ew. kremem BB) wszystkich niedoskonałości.

Rzęsy podkręć zalotką i delikatnie podkreśl tuszem. Musi być naturalny efekt, dlatego wystarczy jedna warstwa, żeby tylko nadać im koloru.

Aby dodać skórze glow, oprósz twarz rozświetlaczem lub nałóż go jedynie na strategiczne miejsca (kości policzkowe, łuki brwiowe, łuk kupidyna), a usta pomaluj transparentnym błyszczykiem.

Możesz też sięgnąć po róż do policzków, żeby dodać trochę koloru.

