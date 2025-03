Posiadaczki skóry naczynkowej każdego dnia narażone są na wiele czynników, które mogą nasilać rumień, podrażniać ich skórę i osłabiać jej naturalną barierę ochronną. Od surowych zimowych mrozów, przez palące letnie słońce, po zanieczyszczenia miejskie – skóra musi sprostać najróżniejszym wyzwaniom. Warto więc odpowiednio ją wspomóc i wspierać zarówno od zewnątrz – stosując optymalną pielęgnację, jak i od wewnątrz – dbając o odpowiedni poziom nawodnienia czy dietę.

Bądź czujna w każdą porę roku

Pogoda bezpośrednio wpływa na kondycję cery naczynkowej. Skrajne temperatury – zarówno zimne, jak i gorące, mogą powodować rozszerzanie oraz kurczenie się naczyń krwionośnych, co prowadzi do ich pękania i pojawienia się trwałego zaczerwienienia cery. Zmienne czynniki atmosferyczne, a także nieodpowiednio dobrana dieta, zawierająca np. ostre przyprawy, czy alkohol może wpływać na kondycję skóry naczynkowej, a zatem na nasze samopoczucie.

Zimą mróz oraz wiatr wysuszają skórę, osłabiając jej barierę ochronną. Warto wtedy stosować bogate, nawilżające kremy ochronne, aby zabezpieczyć cerę przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Latem wysokie temperatury mogą nasilać rumień, a także powodować podrażnienia. Dobrą strategią pielęgnacyjną w tym sezonie będzie dbałość o odpowiednie nawodnienie organizmu (co wzmocni barierę hydro-lipidową) oraz odpowiednia ochrona przeciwsłoneczna: zarówno poprzez stosowanie produktów z filtrem przeciwsłonecznym o wysokim wskaźniku SPF, a także noszenie kapelusza i okularów przeciwsłonecznych.

Nie daj się promieniowaniu

Promieniowanie UV jest jednym z najgroźniejszych czynników zewnętrznych dla cery naczynkowej. Niszczy kolagen i elastynę osłabiając ściany naczyń krwionośnych, prowadząc do ich pękania i pojawienia się tzw. "pajączków". Aby chronić skórę należy stosować codziennie krem z filtrem przeciwsłonecznym o wartości SPF 30 lub wyższej – nawet w pochmurne dni. W godzinach 10:00-16:00, kiedy promieniowanie słoneczne ma największą intensywność, warto także ograniczyć ekspozycję skóry na słońce.

Zadbaj o cerę naczynkową od podstaw

Kluczowa jest jednak odpowiednia pielęgnacja. Marka Eau Thermale Avène od ponad 30 lat współpracuje z dermatologami, aby opracowywać skuteczne, bezpieczne oraz dobrze tolerowane produkty do pielęgnacji nawet najbardziej wymagającej i wrażliwej skóry. Misją marki jest zapewnienie użytkowniczkom pewności siebie w zdrowej skórze. Aby kompleksowo zadbać o skórę naczynkową stworzono gamę Antirougeurs, która zapewnia właściwe rozwiązania dla różnych rodzajów zaczerwienień – od chwilowego pojawienia się rumienia do trwałego zaczerwienienia.

W tym roku w gamie pojawiła się innowacyjna nowość, będąca efektem 3 lat pracy laboratoriów Eau Thermale Avène – Antirougeurs ROSAMED koncentrat na utrwalone zaczerwienienia, który redukuje zaczerwienienia m.in. w przebiegu trądziku różowatego oraz zapobiega ich nawrotom. Koncentrat natychmiast łagodzi uczucie gorąca na skórze oraz zapewnia jej 24-godzinne nawilżenie1. Skuteczność dermokosmetyku gwarantuje opatentowany2 , roślinny składnik aktywny – ANGIOPAUSINE™. Hamuje on rozszerzanie się już istniejących naczyń oraz zapobiega powstawaniu nowych, przywracając ich prawidłową reaktywność.

Niezależnie od typu skóry warto również zwracać uwagę na zbilansowaną, bogatą w błonnik dietę. Szczególnie dla posiadaczy cery naczynkowej prawidłowa dieta może odegrać kluczową rolę dla utrzymania dobrej kondycji cery. Odpowiednie odżywianie pomaga wzmocnić naczynka krwionośne, zredukować stany zapalne oraz poprawić ogólny stan skóry. Szczególnie istotne będzie uwzględnienie w diecie antyoksydantów, np: jagody, ciemne warzywa liściaste czy zielona herbata. Witaminy C i K oraz flawonoidy pomagają wzmocnić ściany naczyń krwionośnych, a kwasy tłuszczowe omega-3, które działają przeciwzapalnie, wesprą zmniejszanie uciążliwego zaczerwienienia skóry. Przy skórze naczynkowej warto również unikać czynników ją drażniących, takich jak ostre przyprawy czy alkohol.

Jak zanieczyszczenia wpływają na skórę?

Zanieczyszczenia powietrza, takie jak pyłki, spaliny czy dym, mogą pogarszać stan cery naczynkowej wywołując stany zapalne i uszkadzając barierę skórną. Czynniki te mogą również przyczyniać się do wystąpienia stresu oksydacyjnego, co zwiększa ryzyko uszkodzeń naczyń. Aby chronić skórę, zadbaj o regularną detoksykację i regenerację. Regularne, delikatne oczyszczanie skóry pozwoli usunąć zanieczyszczenia zgromadzone na jej powierzchni, a wzbogacenie pielęgnacji o produkty zawierające antyoksydanty, takie jak witamina C, witamina E czy niacynamid, pozwoli zneutralizować działanie wolnych rodników na cerę. W dni, w które poziom zanieczyszczeń w powietrzu jest naprawdę wysoki warto rozważyć stosowanie kremów barierowych lub dedykowanych produktów ochronnych.

1 Ocena wskaźnika nawilżenia, 30 pacjentów

2 Trwające postępowanie patentowe

