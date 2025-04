Tuż przed wyjściem okazuje się, że zabrakło Ci niezbędnego kosmetyku do makijażu? Bez paniki, są sposoby aby temu zaradzić. Łatwo znajdziesz dla nich zastępstwo.

1. Kredka do brwi

Alternatywą jest brązowa kredka do oczu (narysuj nią maleńkie kreseczki między włoskami i rozetrzyj) albo mascara w brązowym kolorze. Oczyść szczoteczkę chusteczką z nadmiaru tuszu i przeciągnij nią lekko po włoskach.

2. Korektor

Szybko chciałabyś się pozbyć cieni pod oczami a nie ma korektora? Zamaskujesz je beżowym cieniem do powiek. Z kolei krostkę ukryjesz, nakładając na nią odrobinę podkładu, który znajduje się w zakrętce tubki. W tym miejscu kosmetyk jest gęściejszy i bardziej nasycony kolorem. Gotowe!

3. Cień do oczu

Nie masz fajnego cienia do oczu? Weź pastelowy błyszczyk i nałóż go palcem na powiekę. Możesz to samo zrobić z różem do policzków lub pudrem brązującym. Zdziwisz się jak ciekawy efekt możesz uzyskać.

4. Szminka

Spokojnie możesz ją zastąpić różem do policzków. Lekko wcieraj go palcem.

5. Mascara

W kryzysowej sytuacji podkręć włoski zalotką, a potem podkreśl wazeliną. Będą wydawać się ciemniejsze.

6. Żel do brwi

Nie masz żelu, nic nie szkodzi. Weź bezbarwny błyszczyk i przeciągnij nim po brwiach. Najlepiej rób to za pomocą palca aby uzyskać naturalny efekt.

Na podstawie artykułu z Przyjaciółki