Retinol na twarz - kiedy i jak stosować? Z czym łączyć, żeby uzyskać najlepsze efekty?

Retinol na twarz wygładza zmarszczki, rozjaśnia przebarwienia, pomaga uporać się z problemem rozszerzonych porów oraz nadmiernym przetłuszczaniem się skóry.

Jest pochodną witaminy A i należy do jednych z najlepiej przebadanych składników. Badania nad jego działaniem i skutecznością rozpoczęto już w latach 80. XX wieku.

Retinol przenika do głębszych warstw skóry i pobudza komórki do produkcji kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, czyli substancji, które są najlepszą bronią w walce z procesem starzenia.

Organizm sam wytwarza witaminę A z beta-karotenu, który zawarty jest w jedzeniu. Jednak z biegiem lat oraz pod wpływem promieniowania słonecznego (zwłaszcza promieniowania UVA) proces ten słabnie.

W konsekwencji zewnętrzna warstwa skóry staje się cieńsza, a włókna tkanki łącznej tracą elastyczność. Przez to skóra staje się sucha i zaczynają pojawiać się na niej zmarszczki. Z tego powodu niedobory witaminy A należy regularnie uzupełniać. Najlepiej stosować suplementację zastępczą lub nakładać ją bezpośrednio na skórę. Taka pielęgnacja pozwoli znacznie dłużej zachować młody i promienny wygląd.

Zanim zaczniesz stosować kosmetyki z aktywną witaminą A, musisz wiedzieć, że to substancja o bardzo silnym działaniu.

W czasie stosowania retinolu bacznie obserwuj swoją skórę. Z pewnością pojawi się uczucie ściągnięcia skóry, zaczerwienienia, a drobne niedoskonałości mogą stać się bardziej widoczne. Nie powinno niepokoić delikatnie złuszczanie naskórka, które może trwać od 4 do 5 dni po zakończeniu kuracji.

Retinol jest nieoceniony w swoim działaniu przeciwstarzeniowym, ale ma jeden minus - jest fotouczulający, dlatego nie należy go używać w miesiącach letnich. Kurację z retinolem można stosować od października do marca - nawet w zimowe miesiące nie rezygnuj ze stosowania kremów z filtrami (przy kuracji retinolem najlepiej sprawdzą się kremy z SPF 50).

Trzeba pamiętać, że aplikowanie kosmetyków z retinolem nie może być ciągłe. Po ok. 12 tygodniach kuracja powinna zostać zakończona.

Kosmetyki dostępne w drogeriach i aptekach zawierają stężenie retinolu od 0,1 do 2%. Jeżeli stosujesz retinol po raz pierwszy, zacznij najniższego stężenia.

Po 6 tygodniach stosowania kosmetyków z retinolem na twarz możesz wprowadzić wyższą dawkę. Pamiętaj, aby cały czas obserwować wygląd swojej skóry (czy pojawiają się zaczerwienienia i podrażnienia). Miej na uwadze, że przy zwiększaniu dawki retinolu raz jeszcze będziesz przechodzić cały proces budowania tolerancji.

Stosowanie retinoidów powinno przebiegać stopniowo, należy obserwować reakcje skóry na ich działanie (budowanie tolerancji na retinol może potrwać nawet do 12 tygodni).

Przez pierwsze 2 tygodnie, stosuj retinol na twarz raz w tygodniu. Następnie co 3 dni, a następnie co drugi dzień.

Kosmetyki z retinolem aplikuj wieczorem obowiązkowo na oczyszczoną i suchą skórę. Gdy produkt się wchłonie, nałóż krem nawilżający.

Najlepsze efekty kuracji zauważysz, łącząc retinol z peptydami, niacynamidem, antyoksydantami, kwasem hialuronowym , kwasami AHA i BHA.w niskich stężeniach. Skuteczna okaże się również witamina C - oprócz formy kwasu askorbinowego. Te składniki aktywne mogą być zawarte w jednym kosmetyku, co wzmacnia działanie lub jako odrębny, uzupełniający pielęgnację produkt.