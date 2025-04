Bal studniówkowy to bardzo ważny moment w życiu każdej młodej kobiety. Najważniejsze żeby makijaż podkreślał twoje atuty. Bardzo ważne jest dobranie odpowiedniej pomadki do karnacji twojej cery.

Pomadki w kolorze wina to najlepszy odcień dla osób z chłodnym odcieniem skóry. Będzie pasowała brunetkom i szatynkom. Blondynki muszą uważać z tym kolorem.

Jeśli jednak decydujesz się na szminkę w odcieniu koralowym będzie ona pasowała do cery jasnej wręcz porcelanowej. Może się też sprawdzić u dziewczyn z brzoskwiniową cerą.

Pomadka w kolorze czerwieni jak u maków będzie pasować osobom o jasnej kremowej karnacji ale też tej z żołtawym czy beżowym odcieniem. Ten kolor jest chyba najbardziej uniwersalny i pięknie wygląda w zestawieniu z czarną sukienką. Wybór pomadki należy do Ciebie. Zobacz nasze propozycje.

Galeria pomadek idealnych na studniówkę