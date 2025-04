Czarny róż do policzków wbrew swojej nazwie nie barwi skóry na czarno. Przeciwnie - może mieć kolor różowy, burgundowy albo brzoskwiniowy. Ten produkt doskonale nadaje się do każdego typu i odcienia cery. Jak działa i jak go stosować?

Czarny róż to innowacyjny produkt, który potrafi dostosować się do każdego typu karnacji. W jaki sposób? Wszystko opiera się na chemicznych właściwościach produktu, które pozwalają dopasować odcień do... pH twojej cery. Dzięki temu produkt idealnie dostosowuje kolor różu, aby maksymalnie podkreślić twoją urodę i zapewnić naturalny efekt w stylu clean girl makeup. Z jego pomocą możesz też stworzyć tzw. efekt "glow blush", który od wielu sezonów jest makijażowym hitem.

Róż w opakowaniu jest czarny, ale już po dotknięciu go palcem pozostawia kolor idealnie dopasowany do danej karnacji. Jest to więc kosmetyk uniwersalny, który u ciebie może dać efekt pudrowego różu, a u twojej koleżanki wpadać bardziej w brzoskwinię.

Kosmetykiem tym zachwycają się influencerki na całym świecie. W Polsce dostępny jest w Rossmannie, Hebe, a także drogeriach sprowadzających kosmetyki z zagranicy.

fot. Czarny róż do policzków do prawdziwy hit/Adobe Stock, AnnaDemy

Czarny róż, choć jest urodowym trendem, jeszcze nie jest dostępny w formie wielu kosmetyków. Marki dopiero testują różne rozwiązania w swoich produktach, aby wypuścić produkt jakościowy oraz spełniający swoje zadanie i oczekiwania klientów.

Najpopularniejszym w Polsce jest róż AA Wings Of Color It Girl Change It. Zamknięty w eleganckim, okrągłym pudełeczku produkt jest w formie mocno sprasowanego pudru, który po zetknięciu ze skórą od razu pozostawia na niej pożądany odcień - w teorii idealny dla danej karnacji.

Równie chętnie wybierany jest czarny róż Essence Pink Is The New Black. Ten z kolei znajduje się w kwadratowym opakowaniu i również jest w formie prasowanej. Z łatwością dostaniesz go przez internet, a także w niektórych drogeriach, również tych lokalnych, mniej znanych.

Ostatnim kandydatem jest róż Vaneria Colour Changing Blush. Dostaniesz go w sieci, np. na Amazonie, niestety nie da się go dostać stacjonarnie. Długo się utrzymuje bez żadnej skazy i zapewnia naturalny efekt przez cały dzień.

fot. Czarny róż z Rossmanna i nie tylko: 1. AA Wings of Colour, Rossmann, cena ok. 43 zł | 2. Vaneria Colour Changing Blush, fruugo.pl, cena ok. 80 zł | 3. Pink Is The New Black, Essence, cena ok. 20 zł/mat. prasowe

Stosowanie czarnego różu nie różni się znacznie od aplikacji innych produktów do policzków, ale musisz pamiętać, aby nie nakładać go palcami. W kontakcie ze skórą dłoni róż zmieni kolor i pozostanie na palcach. Nie dasz rady przenieść go już na policzek.

Użyj więc do tego lekko zwilżonej gąbeczki do makijażu albo puchatego pędzelka. Jeśli chcesz uzyskać idealny, naturalny rumieniec, nakładaj róż metodą "L". Jeśli potrzebujesz bardziej wyrazistego efektu, dołóż jeszcze jedną warstwę.

Sypki róż nakładaj zawsze na cerę przypudrowaną. Jeśli nałożysz róż na mokry podkład, możesz zrobić plamy. W ten sposób stosuj tylko kosmetyki w płynie, w myśl metody "mokre na mokre".

Zobacz też: Jak i gdzie nakładać róż?

Dla lepszej trwałości możesz dodatkowo przysypać niewielką ilością pudru nałożony róż, ale nie rób tego puszkiem - przeniesiesz na skórę zbyt dużo produktu. Weź duży, puchaty pędzel i nanieś dosłownie odrobinę. Na koniec nie zapomnij także o fixerze lub mgiełce utrwalającej.

