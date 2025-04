"Szlachetne zdrowie. Nikt się nie dowie. Jako smakujesz. Aż się zepsujesz" pisał Kochanowski. To prawda, zdrowie - to największy dar jaki mamy i powinniśmy o niego dbać. Jednym ze sprzymierzeńców jest natura, która oferuje nam rośliny takie jak czarny bez, którego działanie jest nieocenione. Zalety czarnego bzu znane były od wieków. Już w starożytnym Egipcie rośliną tą leczono oparzenia. Z kolei w Europie używano kwiatów czarnego bzu do pobudzenia laktacji u kobiet karmiących. W medycynie tradycyjnej ekstrakt z tej rośliny był wykorzystywany do leczenia cukrzycy, a Indianie leczyli nią przeziębienia i choroby skórne. Jej działanie musi odnosić skutek skoro do dzisiaj czarny bez stosowany jest w leczeniu wielu dolegliwości i schorzeń. W lecznictwie wykorzystuje się kwiaty czarnego bzu, które zawierają dużo flawonoidów i kwasów fenolowych, a ponadto kwasy organiczne, sterole, sole mineralne i wiele innych oraz owoce bzu, które są bogactwem cennych substancji (glikozydy antocyjanowe, pektyny, kwasy owocowe, witaminy – szczególnie C i A, sole mineralne takie jak sód, wapń, potas, glin i żelazo). Napar z kwiatów i owoców stosowany jest jako lek na przeziębienie. Szybko obniża gorączkę ponieważ działa silnie napotnie. Poza tym ma właściwości wykrztuśne, ułatwia oczyszczanie oskrzeli z zalegającej wydzieliny. Czarny bez ogranicza także rozprzestrzenianie się szkodliwych bakterii dzięki temu, że wzmacnia błony śluzowe dróg oddechowych i uszczelnia naczynka krwionośne, ma także właściwości przeciwwirusowe i przeciwzapalne, które ułatwiają pokonanie infekcji. Jeśli z powodu przeziębienia cierpimy na bóle głowy czy gardła także pomoże nam ta cudowna roślina. Dzięki łagodnemu działaniu przeciwbólowemu pomaga szybko uporać się z bólem. Zdrowotne właściwości czarnego bzu docenią osoby zmagające się z problemami trawiennymi oraz z wadliwą pracą nerek. Zarówno jego kwiaty jak i owoce działają lekko przeczyszczająco, regulują trawienie, łagodzą wzdęcia i zgagę. Mają także działanie moczopędne. Napar z czarnego bzu może być także pomocny w diecie oczyszczającej organizm. Dzięki właściwościom napotnym, moczopędnym i przeczyszczającym czarny bez w postaci przetworzonej usuwa z organizmu szkodliwe produkty przemiany materii oraz toksyny. Pomagają także w kuracjach odchudzających. Pamiętać należy, żeby nie przyjmować owoców czarnego bzu nieprzetworzonych gdyż mogą zaszkodzić.

Uroda, zwłaszcza dla kobiet ma ogromne znaczenie i chyba właśnie dlatego to głównie panie zmagają się z problemami z cerą, zmarszczkami czy znienawidzonym cellulitem. Stosy kremów, setki balsamów i minimalne rezultaty. Z pewnością będą one większe jeśli zaprzyjaźnisz się z czarnym bzem, który wykazuje także właściwości kosmetyczne. Pomaga on w walce z podrażnieniami skóry, trądzikiem, zaczerwienieniem. Wspomaga ukrwienie skóry, co korzystnie wpływa na kondycję cery dojrzałej. Witaminy i substancje mineralne zawarte w czarnym bzie przyspieszają gojenie się ran, działają przeciwutleniająco i regenerująco. Doskonale oczyszczają twarz i wygładzają. Czarny bez pomoże Ci także w walce z cellulitem. Zawiera on dużą dawkę witaminy C, która skutecznie wzmacnia tkankę łączną i wspomaga produkcję włókien kolagenowych. Dodatkowo dzięki flawonoidom i rutynie uszczelnia naczynka włosowate i zwiększa elastyczność ich ścianek.

Moc czarnego bzu zamknięta w cukierku bez syntetyków od Reuttera

Kwiaty i owoce czarnego bzu są nieocenionym skarbem dla naszego zdrowia i urody. Chcąc korzystać z jego dobrodziejstw możemy pić napary z tej rośliny i nie musisz sama suszyć tej rośliny, z pewnością w wielu sklepach zielarskich dostępny jest on od ręki. Dla naszej urody z pewnością pomogą olejki z czarnego bzu – ich także szukaj w sklepach zielarskich lub sklepie kosmetycznym z kosmetykami naturalnymi. Możesz także sięgnąć po znakomite cukierki zawierające wysokiej jakości ekstrakt i koncentrat z czarnego bzu od Reuttera i cieszyć się nie tylko właściwościami czarnego bzu, ale i pysznym smakiem. Produkt ten zawiera ekstrakt i koncentrat z czarnego bzu oraz witaminę C. Pomaga w wydalaniu szkodliwych produktów przemiany materii a dzięki witaminie C wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego, nerwowego oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia. Cukierki Czarny Bez Reutter warto przyjmować w okresie przeziębieniowym aby ustrzec się przed infekcją lub złagodzić jej objawy. Systematyczne ssanie cukierków Czarny Bez przyczynia się także do poprawy wyglądu naszej skóry oraz wspiera walkę z cellulitem, a to dzięki zawartości m.in. witaminy C oraz wielu innych substancji. Produkty firmy Reutter są gwarantem najwyższej jakości, znajdziesz je w aptekach i sklepach zielarskich. Reutter ma ponad 100 lat doświadczenia w produkcji wysokiej jakości cukierków ziołowych i stosuje wyselekcjonowane naturalne ekstrakty ziołowe. To prawdziwa niemiecka solidność. Niestety jakość nieco drożej kosztuje, ale dla swojego organizmu warto postawić na dobry produkt.

W obecnych czasach mamy dostęp do wielu kosmetyków i lekarstw, jednak nie wolno zapominać o tym, co oferuje nam przyroda. Czarny bez - to bogactwo składników dobrych dla naszego zdrowia ale i wyglądu. Regularne przyjmowanie produktów z ekstraktem z tej rośliny jak np. cukierków Czarny Bez Reutter to dobry sposób, by wesprzeć organizm.

Cukierki Czarny Bez firmy Reutter są dostępne w aptekach i zielarniach.

Cena ok. 7,90 zł.