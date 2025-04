Czy wiesz, że pierwszą rzeczą, na którą Polki zwracają uwagę, spotykając nową osobę, jest stan zębów i uśmiech? Następnie nasza uwaga kierowana jest na oczy i makijaż. To dlatego kobiety tak dużą wagę przywiązują do swojego wyglądu.

Badania Colgate przeprowadzone na próbie 1000 Polek dowodzą, że ponad połowa z nas (52,2%) lubi eksperymentować ze swoim wyglądem. 56,6% Polek decyduje się na metamorfozę co 6 miesięcy lub częściej, a przyczyną tej zmiany jest zazwyczaj po prostu znudzenie się swoim dawnym lookiem (tak twierdzi 42,21% Polek).

Wnioski? Polki chcą i lubią się zmieniać! Co w takim razie powiesz na nieinwazyjną zimową metamorfozę, którą wykonasz sama w domu? Podpowiadam, jak to zrobić!

Kolor włosów

Chcesz wyglądać modnie w tym sezonie, a może po prostu znudził ci się twój kolor włosów i chcesz go ożywić, by rozweselić sobie zimowe dni? Obecnie w koloryzacji królują głębokie szarości, blondy wpadające z szaro-srebrny odcień, platyna ze złotym blaskiem, a także odcienie rudego i ciemny, czekoladowy brąz.

Jeśli zależy ci na szybkiej i bezpiecznej metamorfozie, którą łatwo wykonasz sama w domu, to polecamy ci szamponetki do włosów, zmywalne farby lub spray’e, którymi nadasz świeży połysk swoim włosom.

Zoom na brwi

Wiesz, że pielęgnacja brwi to najszybciej rozwijający się segment branży kosmetycznej nie tylko w Polsce, ale i na świecie? Wszystko dzięki temu, że w końcu, po latach traktowania brwi po macoszemu, ktoś uświadomił sobie, że to właśnie one tworzą oprawę oczu i nadają wyrazu całej twarzy. Chcesz odmienić się na zimę, ale obawiasz się brwi permanentnych? Sama w domu możesz zaeksperymentować, nie rujnując tym samym swojego wizerunku :)

Jak? Zacznij od nadania kształtu swoim brwiom. Za pomocą pęsety wyreguluj brwi. Następnie nałóż na nie hennę, którą kupisz w każdej drogerii. Produkt zmyj po 5 minutach. Efekt będzie tak samo doskonały, jak po wyjściu od kosmetyczki. Jeśli jednak obawiasz się takiego zabiegu, to polecamy ci kredki lub pomady do brwi.

#winternails

W tym sezonie do gry wkraczają nowe, niecodzienne kolory lakierów do paznokci, a także zdobienia. Wcale nie musisz korzystać z usługi manicurzystki, by być na topie. Już teraz zainwestuj w kilka modnych kolorów lakierów i sama zajmij się metamorfozą swoich dłoni.

Na które lakiery warto zwrócić uwagę? Zimą 2018 wybieramy odcienie nude, greige (odcień szarego beżu), szarości, a także złoto. Miłośniczki zdobień też znajdą coś dla siebie. Pyłki, brokat i wszechobecny blask to kolejny trend, o którym nie powinnaś zapomnieć!

Kolorowe usta

Myślisz, że zima jest szara nudna? Ożyw ją swoim makijażem. Jeśli nie masz czasu lub umiejętności, by wykonać pełen makijaż, to postaw na usta! Zimą pamiętaj o kolorowych pomadkach. Czerwienie, odcienie śliwki i beżu to hity tego sezonu. Co jeszcze króluje na wybiegach i ulicach? W trendach są też mocne błyski i brokat!

Błyszczyki i szminki w topowych kolorach nie tylko pozwolą Ci wyglądać modnie. Dodatkowo będziesz czuła się pewniej! Wszystkie wiemy, że kolorowa szminka potrafi zdziałać cuda. Sprawia, że zęby wydają się jaśniejsze, a uśmiech piękniejszy!

Z tym lepiej nie eksperymentować!

Wiesz, że uśmiech to twoja wizytówka? To właśnie on w dużej mierze warunkuje, czy czujesz się pewna siebie.

Większość Polek ma świadomość tego, jak ważny jest piękny uśmiech i ile dodaje do pewności siebie. Niestety, aż 67,5% kobiet nie decyduje się na zabieg wybielana zębów, ponieważ uważa, że jest zbyt drogi.

Jak się okazuje, wcale nie musisz korzystać z pomocy specjalisty, by mieć piękny i biały uśmiech. Dobre pasty do zębów mogą wybielić twoje zęby nawet o 2 tony, a do tego świetnie usuwają przebarwienia. Co najlepsze, nie musisz wychodzić z domu, a sam proces nie jest wymagający.

Jaką pastę wybrać, by szybko i efektywnie wybielić zęby?

Wypróbuj pastę Colgate® Max White Expert CompleteTM. Pasta zawiera innowacyjne połączenie profesjonalnego składnika wybielającego, używanego przez dentystów (nadtlenek wodoru) i optycznych rozjaśniaczy, dających natychmiastowy efekt wybielenia. Dodatkowo dociera głębiej niż większość wybielających past do zębów, dzięki czemu odwraca przebarwienia nagromadzone przez lata. Najważniejsze jest to, że Colgate® Max White Expert CompleteTM jest bezpieczna dla szkliwa przy codziennym stosowaniu. Już po kilku dniach regularnego używania pasty widać różnicę. Zęby są jaśniejsze, a osad nazębny i przebarwienia nagromadzone przez lata po prostu znikają.

