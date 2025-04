Makijaż „I'm cold” to nowa obsesja dziewczyn na TikToku. Jak wygląda?

Mocno zaróżowione policzki, matowa skóra i delikatnie zaczerwienione usta — makijaż „I'm cold” to najnowszy trend z TikToka, który pokocha każda fanka naturalnego wyglądu. Prosty do zrobienia i słodszy, niż może się wydawać. Jak wygląda i jakie kosmetyki będą potrzebne do jego wykonania?