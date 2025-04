Fot. Fotolia

Mimo że rzęsy (podobnie jak włosy) nieustannie rosną, ich cykl wzrostu wynosi jedynie 3-4 miesiące. Po tym czasie dochodzi do ich naturalnego wypadania. Niestety Matka Natura często płata figla i małe włoski potrafią wypadać w ilościach hurtowych. Nie bez znaczenia jest tutaj pogoda. Kondycja rzęs spada nie tylko zimną, gdy na dworze jest mróz. Czynnikami osłabiającymi są również słońce, wiatr i gwałtowne zmiany temperatur, które ostatnio panują w Polsce.

Zalotki, mascary i kosmetyki do demakijażu osłabiają rzęsy

Jednak, aby nie zrzucać całej winy na aurę, warto zwrócić uwagę na to, że często same kobiety odpowiedzialne są za złą kondycję swoich rzęs. Zbyt częste stosowanie zalotki sprawia, że włoski stają się osłabione, a przez co się kruszą. Nie bez znaczenia jest również rodzaj używanego tuszu oraz kosmetyki do demakijażu.

Jak wzmocnić rzęsy?

Z odpowiedzią na to pytanie przychodzą różne preparaty do odżywiania rzęs. Przy ich regularnym stosowaniu faza wzrostu rzęs zostaje wydłużona, a proces ich wypadania zahamowany. Rzęsy stają się mocniejsze i dłuższe, przez co spojrzenie nabiera wyrazistego i uwodzicielskiego charakteru, które z pewnością nie umknie uwadze zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej. Prezentujemy kilka preparatów odżywczych do rzęs.

Fot. materiały prasowe. 1. Realash - serum stymulujące wzrost rzęs. Pojemność: 3 ml. Cena: 170 zł. Opakowanie wystarcza na 4-5 miesięcy kuracji. 2. Biogena - odbudowująca odżywka do rzęs. Pojemność: 7 ml. Cena: ok. 31 zł 3. RevitaLash - odżywka do rzęs. Pojemność: 3,5 ml. Cena: ok. 300 zł. 4. MIYO Lash Conditioner - odżywka do rzęs. Pojemność: 8 ml. Cena: ok. 7 zł.

