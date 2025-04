Znalezienie idealnego odcienia podkładu, który będzie jak druga skóra, nie jest łatwe. Każdej z nas kiedyś się to przytrafiło — w drogerii wszystko było idealnie, po powrocie do domu okazało się, że jest o ton jaśniejszy lub ciemniejszy i zmarnowałyśmy nasze ciężko zarobione pieniądze. Ból jest jeszcze większy, jeśli podkład był naprawdę drogi. Na szczęście jest TikTok — skarbnica wszystkich kosmetycznych sztuczek. Okazuje się, że jest na to sprytny patent, który uratuje całą sytuację i kosmetyk nie musi lądować w koszu.

Trikiem jako pierwsza podzieliła się popularna wizażystka @lenkalul. Na udostępnionym filmie widzimy, jak dzieli twarz na pół, aby pokazać dwie techniki. Na jednej stronie nakłada jaśniejszy odcień podkładu, na drugiej ciemniejszy.

Ciemniejszą stronę twarzy, rozjaśnia korektorem. Kosmetyk aplikuje w strategiczne miejsca: pod oczy, na brodę, okolice ust i czoło. Następnie pracuje nad jaśniejszą stroną twarzy, korygując ją bronzerem w sztyfcie. Nakłada go na kości policzkowej, na linii włosów oraz obszar szczęki. Przed wymieszaniem beauty blenderem, spryskała twarz sprayem utrwalającym, przez co produkty lepiej wtopiły się w skórę. Efekt? Piękny, jednolity make-up.

Samouczek robi furorę na platformie — ma ponad 26 milionów w wyświetleń i ponad 3 tysiące komentarzy.

