Kosmetyki mineralne – dla kogo idealne?

Kosmetyki mineralne od kilku lat podbijają polski rynek. To dlatego, że nasza świadomość, jako konsumentów, stale wzrasta. Zaczęliśmy zwracać uwagę nie tylko na to, co jemy, ale również na to, co nakładamy na skórę.

Już około 40% ludzi na świecie deklaruje, że ma skórę wrażliwą, podatną na podrażnienia. Osoby, które cierpią na różnorakie problemy skórne, powinny szukać kosmetyków o jak najkrótszym, najlepiej naturalnym składzie, dlatego w ich przypadku doskonale sprawdzą się kosmetyki mineralne.

Po tym poznasz kosmetyk mineralny!

Wielu producentów kosmetyków postanowiło wykorzystać modę i zaczęło produkować kosmetyki z dodatkiem „mineralny” w nazwie. Czy jednak rzeczywiście można je postawić na półce obok prawdziwych minerałów? Nie do końca, ponieważ to, co wyróżnia produkty prawdziwie mineralne, to krótki (ograniczony do kilku pozycji) skład.

Oto co powinno znaleźć się w słoiczkach z bezpiecznym mineralnym proszkiem:

Mika (INCI: Mica) to jeden z najpopularniejszych składników stosowanych w kosmetykach mineralnych. Występuje w wielu odmianach – od matowej po perłową. Ma właściwości niekomadogenne, nie zatyka więc porów. Odpowiada za rozświetlenie, optyczne wygładzenie drobnych zmarszczek oraz dodaje świeżości poszarzałej skórze.

to jeden z najpopularniejszych składników stosowanych w kosmetykach mineralnych. Występuje w wielu odmianach – od matowej po perłową. Ma właściwości niekomadogenne, nie zatyka więc porów. Odpowiada za rozświetlenie, optyczne wygładzenie drobnych zmarszczek oraz dodaje świeżości poszarzałej skórze. Tlenek cynku (INCI: Zinc Oxide) – jego działanie lecznicze zostało docenione już w czasach starożytnych. Jest to aktywny pierwiastek wykorzystywany do leczenia drobnych uszkodzeń skóry, oparzeń czy trądziku. Wykorzystywany w kosmetykach nadaje skórze matowe wykończenie. Działa bakteriobójczo i antyseptycznie, kojąco i normalizująco.

– jego działanie lecznicze zostało docenione już w czasach starożytnych. Jest to aktywny pierwiastek wykorzystywany do leczenia drobnych uszkodzeń skóry, oparzeń czy trądziku. Wykorzystywany w kosmetykach nadaje skórze matowe wykończenie. Działa bakteriobójczo i antyseptycznie, kojąco i normalizująco. Dwutlenek tytanu (INCI: Titanium Dioxide) to występujący naturalnie matowy, biały minerał. Dzięki swoim właściwościom jest naturalnym filtrem przeciwsłonecznym, pomaga chronić skórę przed procesem fotostarzenia. W kosmetykach mineralnych odpowiada za krycie. Jego odpowiednio dobrana proporcja sprawia, że podkłady mineralne kryją mocniej niż płynne.

to występujący naturalnie matowy, biały minerał. Dzięki swoim właściwościom jest naturalnym filtrem przeciwsłonecznym, pomaga chronić skórę przed procesem fotostarzenia. W kosmetykach mineralnych odpowiada za krycie. Jego odpowiednio dobrana proporcja sprawia, że podkłady mineralne kryją mocniej niż płynne. Tlenki żelaza (INCI: Iron Oxide) to naturalne pigmenty, które w kosmetykach mineralnych odpowiadają za kolor. Pozwalają uzyskać naturalne odcienie ziemi w kosmetykach. W celu uzyskania intensywniejszych barw, w kosmetykach mineralnych wykorzystuje się również Ultramaryny (INCI: Ultramarines) .

to naturalne pigmenty, które w kosmetykach mineralnych odpowiadają za kolor. Pozwalają uzyskać naturalne odcienie ziemi w kosmetykach. W celu uzyskania intensywniejszych barw, w kosmetykach mineralnych wykorzystuje się również . Kaolin (INCI: Kaolin Clay) jest jedną z najdelikatniejszych glinek. Zawiera wiele mikroelementów (głównie krzem, glin, żelazo, magnez, cynk i wapń) oraz sole mineralne. Ma działanie pielęgnujące skórę oraz pochłaniające nadmiar sebum. Zawarty w niej glin pomaga również zwężać pory skóry.

jest jedną z najdelikatniejszych glinek. Zawiera wiele mikroelementów (głównie krzem, glin, żelazo, magnez, cynk i wapń) oraz sole mineralne. Ma działanie pielęgnujące skórę oraz pochłaniające nadmiar sebum. Zawarty w niej glin pomaga również zwężać pory skóry. Krzemionka (INCI: Silica, Silicon Dioxide) to bardzo popularna w kosmetyce substancja pochodzenia naturalnego. Jest lekka i pylista, ma barwę białą, ale po aplikacji na skórze staje się całkowicie transparentna. Wyróżnia się gładką i jedwabistą konsystencją. Dodana do pudru lub podkładu zwiększa jego sypkość i powoduje, że kosmetyk przyjemnie się rozprowadza. Krzemionka silnie absorbuje sebum oraz wilgoć, polecana jest zatem jak składnik kosmetyków do cer przetłuszczających się.

Inne składniki kosmetyków mineralnych

Pozostałe składniki pochodzenia niemineralnego, które możemy spotkać w składach:

Puder bambusowy (INCI: Bambusa Arundinacea Stem Powder) lub puder ryżowy (INCI: Oryza Sativa (Rica) Powder) to wypełniacze pochodzenia organicznego o właściwościach silnie absorbujących sebum. Wykorzystywane są jako składnik aktywny pudrów matujących, przygotowanych z myślą o cerach z dużym problemem przetłuszczania i tendencją do świecenia.

lub to wypełniacze pochodzenia organicznego o właściwościach silnie absorbujących sebum. Wykorzystywane są jako składnik aktywny pudrów matujących, przygotowanych z myślą o cerach z dużym problemem przetłuszczania i tendencją do świecenia. Puder jedwabny (INCI: Serica, Silk) jest biologicznie czynnym składnikiem kosmetyków do makijażu. Proteina jedwabna pod względem składu przypomina proteiny wstępujące w ludzkiej skórze i włosach. Ma właściwości elektrostatyczne co powoduje, że doskonale przywiera m.in. do powierzchni skóry, dzięki czemu makijaż staje się trwalszy. Działa odżywczo i pielęgnacyjnie.

Bezpieczeństwo stosowania kosmetyków mineralnych wynika z odpowiedniego doboru składników mineralnych i pomocniczych oraz możliwie jak najkrótszego składu.

