Budzisz się i od razu wyglądasz pięknie. Ach jakie to byłoby wspaniałe! Zanim każda z nas, rano dojdzie do takiego etapu, w którym ma ochotę pokazywać się innym, mija trochę czasu. Jednym więcej, drugim mniej, ale nigdy nie jest idealnie. Specjalnie dla Was przygotowałyśmy 7 trików, które skrócą wasze przygotowywania do minimum.

7 wieczornych trików dla każdej z nas:

jeśli myjesz rano włosy, wieczorem nałóż na ich całą długość olej kokosowy (jeśli nie myjesz, to tylko na końcówki) - olej sprawi, że będą gładkie i lśniące, śpij na jedwabnej poduszce - brzmi dziwnie? Wcale nie! Okazuje się, że materiał ten zmniejsza tarcie, nie dopuszczając do powstawania mikrourazów na skórze i włosach. Niektórzy nawet twierdzą, że sen na takiej poduszce opóźnia procesy starzenia. Dzieje się tak dzięki działaniu aminokwasów pochodzących z tej tkaniny. Są one bardzo podobne do tych, z których zbudowana jest nasza skóra i włosy, nakładaj na twarz maskę - zdziwiona? Od całkiem niedawna na rynku dostępne są maski do twarzy przeznaczone specjalnie do stosowania na noc. Naprawdę warto z nich korzystać, zwłaszcza, że to przecież podczas snu skóra najlepiej się regeneruje, zakładaj na noc skarpetki nawilżające - zadbane stopy to nie tylko letni obowiązek, a na dłonie nakładaj krem i rękawiczki - ta metoda nawilży suche skórki i sprawi, że dłonie będą idealnie gładkie. Oczywiście nie mówimy tu o codziennym ich używaniu, wystarczy raz w tygodniu, od czasu do czasu nałóż na usta... krem pod oczy. On naprawdę genialnie je nawilży i wygładzi! codziennie stosuj odżywkę do rzęs i brwi - gwarantujemy, że po 3 miesiącach regularnego jej używania zauważysz ogromną różnicę.

