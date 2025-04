Lato to doskonały czas na makijażowe szaleństwa. W tym zadaniu idealnie sprawdzą się kolorowe cienie do powiek. Najlepiej zaopatrzyć się w jedną, dobrze dobraną do naszej karnacji kasetkę. Niektóre z marek co sezon wypuszczają nowe linie prześcigając się w oryginalności zestawianych kolorów i designie opakowań, inne mają opcję samodzielnego wyboru poszczególnych odcieni.

Przygotowałyśmy dla Was zestawienie najładniejszych i najciekawszych kolorowych kasetek cieni do powiek. Na nadchodzące lato szczególnie polecamy miodowo-złote odcienie łączone z turkusem i fioletem. W połączeniu z rozświetloną cerą i mocno wytuszowanymi rzęsami, makijaż będzie wyglądał zniewalająco!

W naszej galerii znajdziecie kasetki cieni do powiek na lato 2014: