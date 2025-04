Cienie do powiek w tym sezonie wracają do łask! Do tej pory najważniejszym akcentem w makijażu była klasyczna czarna kreska lub mocno podkreślone usta. Cieszymy się, że wreszcie pojawia się jakiś nowy, świeży trend!

Tej jesieni zdecydowanie warto stawiać na mocno podkreślone oczy. I co ważne, wcale nie musicie się obawiać, że uzyskacie przerysowany efekt - na pokazach królowały naprawdę intensywne makijaże, które z pewnością pojawiają się także na ulicach. Do ich wykonania przydadzą Wam się doskonale skomponowane, gotowe kasetki cieni do powiek.

Jakie cienie są modne?

Naszym zdaniem najlepiej jest sięgać po perłowe i błyszczące cienie (bez względu na wiek). Są zazwyczaj bardziej napigmentowane niż te matowe, dzięki czemu dają spojrzeniu głębię, sprawiają, że makijaż jest bardziej seksowny i tajemniczy. Hitem tej jesieni są wszystkie odcienie złota, brązów, miedzi, khaki, oliwkowych zieleni, granatu i fioletu.

W naszej galerii znajdziecie 11 kasetek cieni do powiek na jesień: