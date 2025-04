Ulubione cienie do powiek statystycznej Polki? Przede wszystkim te w odcieniach beżu, brązu, złota i miedzi. Nic dziwnego, takie kolory doskonale współgrają z naszą słowiańską urodą. Te z Was, które mają niebieskie lub szaro-zielone oczy i chłodny odcień karnacji powinny stawiać na chłodne brązy wymieszane z szarościami i fioletami. Te z Was, które mają piwne, zielono-brązowe lub brązowe oczy i ciepły odcień skóry niech śmiało sięgają po złociste beże i brązy.

Reklama

W naszej galerii znajdziecie 13 kasetek cieni do powiek. Taka paleta bardzo ułatwia makijaż - jest skomponowana pod względem tonacji, a do tego niektóre cienie są matowe, inne perłowe a jeszcze inne mają w sobie błyszczące brokatowe drobinki.

Reklama

Więcej o modnym makijażu:

Najmodniejsze makijaże na jesień 2015

Najlepsze utrwalacze makijażu

Najmodniejszy manicure na jesień